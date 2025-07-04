С 5 июля вступают в силу законодательные изменения, возобновляющие обязательное предоставление статистической отчетности для респондентов, подпадающих под государственное статистическое наблюдение. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики Украины. Ожидается, что это обеспечит сбор достоверных данных, необходимых для анализа экономической ситуации, рынка труда и социальных изменений в условиях войны.

Подробности

Эти изменения, опубликованные сегодня, были приняты Верховной Радой 18 июня и подписаны президентом Украины 3 июля, внося коррективы в пункт 1 Закона Украины «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны».

Восстановление сбора статистических данных критически важно для оценки состояния предприятий, мониторинга рынка труда, анализа структурных изменений в экономике и обществе, а также для принятия эффективных решений по восстановлению и развитию Украины, отмечают в Госстате.

«Во времена вызовов точные и актуальные данные приобретают особую ценность. Возобновление обязательной отчетности обеспечит объективное понимание ситуации в стране, что необходимо для взвешенных решений и эффективного управления процессами восстановления», – заявил глава Госстата Арсен Макарчук.

Для респондентов, которые не имели возможности предоставлять отчетность во время военного положения, предусмотрен переходный период до 5 октября 2025, в течение которого можно подать отчетность за предыдущие периоды без штрафных санкций.

В Госстате отметили, что в ближайшее время обнародуют обновленные инструкции, разъяснения по предоставлению отчетности и техническую поддержку. Вся необходимая информация будет доступна на официальных каналах Госстата в ближайшие дни.

Контекст

18 июня Верховная Рада приняла изменения в Закон №2115-IX от 03.03.2022, возобновляющие обязательное предоставление статистической и финансовой отчетности для предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций.

Изменения, внесенные Законом №4505-IX от 18.06.2025, обеспечат сбор достоверных данных, необходимых для анализа экономической ситуации, рынка труда и социальных изменений в условиях войны. По словам главы Госстата Арсена Макарчука, это также будет способствовать выполнению евроинтеграционных обязательств, в частности, передачи данных в Евростат.

Восстановление отчетности предполагает регулярное предоставление отчетов бизнесом, проведение выборочных исследований населения относительно условий жизни, доходов и занятости, статистическую основу для экономической и социальной политики.