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Реальный ВВП в первом квартале 2025 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с первым кварталом 2024 года – на 0,9%.

Контекст

По данным Госстата, рост реального ВВП в 2024 году замедлился до 2,9% после увеличения на 5,5% в 2023 году. В первом квартале 2024 года ВВП вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, во втором квартале восстановление экономики замедлилось до 4%, в третьем – до 2,2%, а в четвертом зафиксирован спад ВВП на 0,1%.

НБУ скорректировал прогноз роста экономики на 2025 год до 3,1% (с 3,6%), на 2026 год – до 3,7% (с 4,0%), а на 2027 год – до 3,9% (с 4,2%).

Международные организации также пересмотрели прогнозы: МВФ снизил оценку роста ВВП Украины на 2025 год до 2–3%, ЕБРР – до 3,5% (с 4,7%), а Всемирный банк – до 2% (с 6,5%). В то же время госбюджет Украины на 2025 год построен на прогнозе роста ВВП в 2,7%.