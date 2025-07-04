З 5 липня набувають чинності законодавчі зміни, які відновлюють обов’язкове подання статистичної звітності для респондентів, що підпадають під державне статистичне спостереження. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України. Очікується, що це забезпечать збір достовірних даних, необхідних для аналізу економічної ситуації, ринку праці та соціальних змін в умовах війни.

Деталі

Ці зміни, опубліковані сьогодні, були ухвалені Верховною Радою 18 червня та підписані президентом України 3 липня, вносячи корективи до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Відновлення збору статистичних даних є критично важливим для оцінки стану підприємств, моніторингу ринку праці, аналізу структурних змін в економіці та суспільстві, а також для ухвалення ефективних рішень щодо відновлення та розвитку України, зазначають у Держстаті.

«У часи викликів точні та актуальні дані набувають особливої цінності. Відновлення обов’язкової звітності забезпечить об’єктивне розуміння ситуації в країні, що необхідно для зважених рішень і ефективного управління процесами відновлення», – заявив голова Держстату Арсен Макарчук.

Для респондентів, які не мали можливості подавати звітність під час воєнного стану, передбачено перехідний період до 5 жовтня 2025 року, протягом якого можна подати звітність за попередні періоди без штрафних санкцій.

У Держстаті зазначили, що найближчим часом оприлюднять оновлені інструкції, роз’яснення щодо подання звітності та надасть технічну підтримку. Уся необхідна інформація буде доступна на офіційних каналах Держстату в найближчі дні.

Контекст

18 червня Верховна Рада ухвалила зміни до Закону №2115-IX від 03.03.2022, які відновлюють обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності для підприємців, підприємств, установ і організацій.

Зміни, внесені Законом №4505-IX від 18.06.2025, забезпечать збір достовірних даних, необхідних для аналізу економічної ситуації, ринку праці та соціальних змін в умовах війни. За словами голови Держстату Арсена Макарчука, це також сприятиме виконанню євроінтеграційних зобов’язань, зокрема передачі даних до Євростату.

Відновлення звітності передбачає: регулярне подання звітів бізнесом, проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів і зайнятості, статистичне підґрунтя для економічної та соціальної політики.