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Дания готова обсуждать увеличение присутствия США в Гренландии

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Космическая база Питуфик, ранее известная как авиабаза Туле, находится на севере Гренландии и находится под управлением Космических сил США. /Getty Images

Космическая база Питуфик, ранее известная как авиабаза Туле, находится на севере Гренландии и находится под управлением Космических сил США. Фото Getty Images

Гренландия является частью Королевства Дания и не подлежит продаже, однако «не исключено», что можно найти способ увеличить присутствие Соединенных Штатов на территории Гренландии для обеспечения безопасности Арктического региона. Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, пишет Bloomberg.

Подробности

  • «Я полностью поддерживаю мнение американцев о том, что крайний север и арктический регион становятся все более важными для обороны, безопасности и сдерживания. И мы можем найти способ обеспечить более сильное присутствие в Гренландии», – отметила Фредериксен.
  • Она напомнила, что на территории Гренландии уже расположена американская военная база, отвечающая за наблюдение за космосом и обнаружение ракетных угроз. Премьер добавила, что США могут иметь «больше возможностей» на Гренландии.
  • Несмотря на это, Фредериксен подчеркнула, что Гренландия является частью Дании и не продается.

Контекст

Дональд Трамп еще в свой первый президентский срок неоднократно высказывал идею о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. После своей победы на президентских выборах в 2024 году он снова вернулся к этому предложению. В декабре Трамп заявил, что «контроль над Гренландией является жизненно важным для национальной безопасности США», сообщает Reuters.

На пресс-конференции 7 января он подчеркнул, что Дания должна отказаться от своих прав на остров. Также не исключил возможности экономического или военного давления для получения контроля над Гренландией, добавив: «Я не собираюсь брать на себя такие обязательства». В тот же день его сын, Дональд Трамп-младший, совершил краткий визит в Гренландию.

В ответ на заявления Трампа Дания увеличила оборонные расходы на Гренландию и внесла изменения в королевский герб, акцентируя на символах Гренландии и Фарерских островов.

Как отмечает Bloomberg, во время первого президентского срока Трампа премьер Дании Мэтте Фредериксен назвала предложение о продаже Гренландии «абсурдным», на что Трамп ответил, что ее комментарий был «неприятным».

7 января премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила сомнение в вероятности применения Соединенными Штатами военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией.

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