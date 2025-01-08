«Важко уявити». Прем’єрка Данії оцінила можливість конфлікту зі США за Гренландію

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що сумнівається у можливості використання США військових або економічних методів для отримання контролю над Гренландією – автономною територією Данії. Про це вона повідомила в інтервʼю данському телеканалу TV 2 7 січня.

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«Мені важко уявити, що ми дійдемо до такого сценарію», – зазначила Фредеріксен. Вона наголосила, що США залишаються «найважливішим і найближчим союзником» Данії, і висловила небажання країни починати торговельну війну з Америкою.

Фредеріксен закликала громадян зберігати спокій і не хвилюватися через позицію обраного президента США Дональда Трампа, який наполягає на передачі контролю над Гренландією Америці. Вона наголосила, що подальший розвиток ситуації має вирішуватися через діалог із майбутньою адміністрацією президента США, а не через медіа.

Премʼєр-міністр привітала інтерес США до Гренландії, однак зауважила, що цей процес має враховувати інтереси гренландського народу. «Усе повинно відбуватися так, щоб Данія та США продовжували співпрацю в рамках НАТО та інших організацій», – додала Фредеріксен.

Контекст

Дональд Трамп ще під час свого першого президентського терміну неодноразово висловлював думку, що Гренландія повинна стати частиною США. Після перемоги на президентських виборах у 2024 році він знову повернувся до цієї ідеї. У грудні Трамп заявив, що «володіння та контроль над Гренландією – це абсолютна необхідність» для національної безпеки Сполучених Штатів, передає Reuters.

На пресконференції 7 січня президент США наголосив, що Данія має відмовитися від своїх прав на Гренландію. Він не виключив можливості застосування економічного чи військового тиску для отримання контролю над островом, зазначивши: «Я не збираюся брати на себе такі зобов’язання». Того ж дня його син, Дональд Трамп-молодший, здійснив короткий візит до Гренландії.

У відповідь на заяви Трампа Данія збільшила витрати на оборону Гренландії та внесла зміни до королівського герба, зробивши більш помітними символи Гренландії й Фарерських островів.

Як зазначає Bloomberg, під час першого президентського терміну Трампа Фредеріксен назвала його пропозицію про продаж Гренландії «абсурдною». У відповідь Трамп охарактеризував її як «неприємну».