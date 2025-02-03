Данія готова обговорювати збільшення присутності США в Гренландії

Гренландія є частиною Королівства Данія і не підлягає продажу, однак «не виключено», що можна знайти спосіб збільшити присутність Сполучених Штатів на території Гренландії для забезпечення безпеки Арктичного регіону. Про це повідомила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен, пише Bloomberg .

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«Я повністю підтримую думку американців про те, що крайня північ та арктичний регіон стають дедалі важливішими для оборони, безпеки та стримування. І ми можемо знайти спосіб забезпечити більш сильну присутність у Гренландії», – зазначила Фредеріксен.

Вона нагадала, що на території Гренландії вже розташована американська військова база, яка відповідає за спостереження за космосом і виявлення ракетних загроз. Премʼєрка додала, що США можуть мати «більше можливостей» на Гренландії.

Попри це, Фредеріксен підкреслила, що Гренландія є частиною Данії і «не продається».

Контекст

Дональд Трамп ще під час свого першого президентського терміну неодноразово висловлював ідею про необхідність приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Після своєї перемоги на президентських виборах у 2024 році він знову звернувся до цієї пропозиції. У грудні Трамп заявив, що «контроль над Гренландією є життєво важливим для національної безпеки США», повідомляє Reuters.

На пресконференції 7 січня він підкреслив, що Данія повинна відмовитися від своїх прав на острів. Також не виключив можливості економічного чи військового тиску для отримання контролю над Гренландією, додавши: «Я не збираюся брати на себе такі зобов’язання». Того ж дня його син, Дональд Трамп-молодший, здійснив короткий візит до Гренландії.

У відповідь на заяви Трампа Данія збільшила оборонні витрати на Гренландію та внесла зміни до королівського герба, акцентуючи на символах Гренландії та Фарерських островів.

Як зазначає Bloomberg, під час першого президентського терміну Трампа премʼєрка Данії Метте Фредеріксен назвала пропозицію про продаж Гренландії «абсурдною», на що Трамп відповів, що її коментар був «неприємним».

7 січня премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сумнів щодо ймовірності застосування Сполученими Штатами військових чи економічних засобів для здобуття контролю над Гренландією.