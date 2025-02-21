В Конгресс США подали законопроект о выходе из ООН

В Конгрессе США появилась инициатива о выходе Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций. О чем сообщает Fox News 20 февраля. Сенатор от Республиканской партии Майк Ли из Юты разработал проект, предусматривающий полное прекращение членства США в ООН и всех ее агентствах с 2025 года и остановку любого финансирования этих структур.

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В Палате представителей подобную идею планирует продвигать республиканец из Техаса Чип Рой.

Майк Ли объясняет свою позицию тем, что ООН, по его мнению, стала «площадкой для тиранов» и платформой для нападок на США и их союзников. «Мы не должны больше за это платить. В то время, когда президент Трамп меняет внешнюю политику, ставя Америку на первое место, выход из этой неэффективной организации позволит нам сосредоточиться на реальных альянсах, способствующих безопасности и процветанию страны», – подчеркнул сенатор.

Чип Рой, в свою очередь, называет ООН «бесполезной» организацией. «Несмотря на огромные средства и внимание, она десятилетиями не способна останавливать войны, геноциды, нарушения прав человека или даже пандемии», – заявил он. Рой упомянул скандал с UNRWA, спецагентством ООН для палестинских беженцев, где отдельные сотрудники, вероятно, были связаны с атакой ХАМАС на Израиль.

Проект уже поддержали около десяти других республиканцев.

Контекст

В 2011 году комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предлагавший существенно урезать финансирование ООН и перевести его на добровольную основу.

США выступают одним из ключевых финансовых доноров ООН. На 2018 год доля США составляла 22% регулярного бюджета ООН, что равнялось около $1,5 млрд. Кроме того, страна обеспечивала 27% расходов на миротворческие операции этой организации.

В последние годы в США неоднократно поднимался вопрос уменьшения вкладов в ООН или даже полного прекращения участия в ней. В 2018 году Соединенные Штаты заявили о выходе из Совета ООН по правам человека, аргументируя это его пристрастным отношением к Израилю.