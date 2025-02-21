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До Конгресу США подали законопроєкт про вихід з ООН

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У Конгресі США з’явилася ініціатива про вихід Сполучених Штатів з Організації Об’єднаних Націй. Про що повідомляє Fox News 20 лютого. Сенатор від Республіканської партії Майк Лі з Юти розробив проєкт, який передбачає повне припинення членства США в ООН та всіх її агентствах із 2025 року і зупинку будь-якого фінансування цих структур.

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Деталі 

  • У Палаті представників подібну ідею планує просувати республіканець із Техасу Чіп Рой.
  • Майк Лі пояснює свою позицію тим, що ООН, на його думку, стала «майданчиком для тиранів» і платформою для нападів на США та їхніх союзників. «Ми не повинні більше за це платити. У час, коли президент Трамп змінює зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, вихід із цієї неефективної організації дозволить нам зосередитися на реальних альянсах, які сприяють безпеці й процвітанню країни», – наголосив сенатор.
  • Чіп Рой, у свою чергу, називає ООН «даремною» організацією. «Незважаючи на величезні кошти й увагу, вона десятиліттями не здатна зупиняти війни, геноциди, порушення прав людини чи навіть пандемії», – заявив він. Рой згадав скандал із UNRWA, спецагентством ООН для палестинських біженців, де окремі співробітники, ймовірно, були пов’язані з атакою ХАМАС на Ізраїль.
  • Проєкт уже підтримали близько десяти інших республіканців.

Контекст 

У 2011 році комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт, який пропонував суттєво урізати фінансування ООН і перевести його на добровільну основу.

США виступають одним із ключових фінансових донорів ООН. На 2018 рік частка США складала 22% регулярного бюджету ООН, що дорівнювало близько $1,5 млрд. Крім того, країна забезпечувала 27% витрат на миротворчі операції цієї організації.

Останніми роками в США неодноразово порушувалося питання зменшення внесків до ООН або навіть повного припинення участі в ній. У 2018 році Сполучені Штати заявили про вихід із Ради ООН з прав людини, аргументуючи це її упередженим ставленням до Ізраїлю.

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