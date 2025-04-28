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«Массовая хакерская атака на всю сеть». Торговая сеть «Эпицентр» Герег постепенно возобновляет работу магазинов после сбоя. Какие могут быть убытки

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

Збій у роботі Епіцентру /Facebook «Эпицентра»

Торговые центры сети «Эпицентр» постепенно возобновляют свою работу, сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе компании. Там отказались называть количество работающих магазинов Фото Facebook «Эпицентра»

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28 апреля десятки магазинов «Эпицентр» не заработали в восемь утра. Официальное объяснение пресс-службы – технический сбой, произошедший в ночь на понедельник. Неофициальное от администраторов магазинов – кибератака. Во сколько может обойтись простой?

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