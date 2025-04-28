«Массовая хакерская атака на всю сеть». Торговая сеть «Эпицентр» Герег постепенно возобновляет работу магазинов после сбоя. Какие могут быть убытки

28 апреля десятки магазинов «Эпицентр» не заработали в восемь утра. Официальное объяснение пресс-службы – технический сбой, произошедший в ночь на понедельник. Неофициальное от администраторов магазинов – кибератака. Во сколько может обойтись простой?