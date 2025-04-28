«Массовая хакерская атака на всю сеть». Торговая сеть «Эпицентр» Герег постепенно возобновляет работу магазинов после сбоя. Какие могут быть убытки

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:26 хвилин
28 апреля десятки магазинов «Эпицентр» не заработали в восемь утра. Официальное объяснение пресс-службы – технический сбой, произошедший в ночь на понедельник. Неофициальное от администраторов магазинов – кибератака. Во сколько может обойтись простой?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.