Хакерське угруповання Silent Crow заявило про повне знищення внутрішньої ІТ-інфраструктури авіакомпанії «Аерофлот» у результаті тривалої та масштабної операції. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі угруповання від 28 липня. Генеральна прокуратура РФ порушила кримінальну справу за фактом несанкціонованого доступу до комп’ютерної інформації, пише «Коммерсантъ» . Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав ситуацію з кібератакою на «Аерофлот» «досить тривожною».

Ключові факти

За твердженнями хакерів, вони разом із групою «Кіберпартизани» протягом року перебували всередині корпоративної мережі російської авіакомпанії та знищили майже 7000 фізичних і віртуальних серверів.

Хакери стверджують, що отримали доступ до баз даних історії польотів, скомпрометували всі критичні корпоративні системи, взяли під контроль персональні комп’ютери працівників, зокрема керівництва, а також скопіювали дані із серверів прослуховування та систем спостереження й контролю за персоналом.

Обсяг отриманих даних оцінюється в 12 ТБ баз даних, 8 ТБ файлів із Windows Share та 2 ТБ корпоративної пошти. «Всі ці ресурси тепер недоступні або знищені, а відновлення може коштувати десятки мільйонів доларів. Завдані збитки мають стратегічний характер», – зазначили в Silent Crow.

Наслідки кібератаки. Скриншот: Silent Crow Наслідки кібератаки. Скриншот: Silent Crow Наслідки кібератаки. Скриншот: Silent Crow Наслідки кібератаки. Скриншот: Silent Crow Наслідки кібератаки. Скриншот: Silent Crow Попередній слайд Наступний слайд

Авіакомпанії «Аерофлот», «Росія» та «Побєда» скасували понад 100 рейсів. Станом на полудень 28 липня авіакомпанія «Аерофлот» повідомила, що скасувала 49 пар рейсів (туди й назад) із Москви до міст Росії, а також до Єревана, Мінська та Астани. До переліку скасованих увійшли рейси авіакомпанії «Росія», яка входить до однієї групи з «Аерофлотом». Крім того, щонайменше вісім пар рейсів було затримано, зокрема рейс із Москви до Ташкента і назад. У компанії зазначили, що з півночі до полудня 28 липня було виконано 76 із 123 запланованих рейсів із вильотом або прильотом до московського аеропорту «Шереметьєво», де базується «Аерофлот».

Збій торкнувся не лише «Аерофлоту» та «Росії», а й рейсів лоукостера «Побєда». На сайті компанії з’явилося повідомлення для пасажирів затриманих і скасованих рейсів. Однак точну кількість скасованих або затриманих рейсів «Побєди» на сайті не вказано.

Міністерство транспорту РФ повідомило, що спільно з Росавіацією та «Аерофлотом» організувало пересадку частини пасажирів на рейси авіакомпаній «Росія» та «Побєда».

«Аерофлот» скасував частину рейсів, запланованих до кінця тижня. Згідно з інформацією на сайті «Аерофлоту», на 28 липня було заплановано понад 350 рейсів «Аерофлоту» та «Росії» з вильотом із Москви, з яких 22 рейси позначено як скасовані. До кінця тижня також скасовано понад 60 рейсів із Москви: 29 липня – 21 рейс, 30 липня – 12, 31 липня – 18, а 1 та 2 серпня – по п’ять рейсів. Яка частка скасувань пов’язана зі збоєм, наразі невідомо.

В аеропорту зібралися натовпи пасажирів, яких «Аерофлот» попросив залишити термінали, пообіцявши повернути кошти за квитки протягом найближчих 10 днів.

«Зверніть увагу: каси в аеропорту тимчасово не здійснюють повернення та переоформлення квитків», – повідомили в компанії. Сьогодні ж авіаперевізник підтвердив масштабний збій у роботі інформаційних сервісів, через який було скасовано майже 50 рейсів.

В «Аерофлоті» зазначили, що наразі повернення коштів за скасовані рейси неможливе – ця функція стане доступною лише після відновлення роботи сервісів компанії.

На тлі скасування рейсів через збій у системі акції «Аерофлоту» впали майже на 4%.

Контекст

«Аерофлот» є найбільшою авіаційною групою Росії, до складу якої входять авіакомпанії «Аерофлот», «Росія» та «Побєда». У 2024 році ці три компанії перевезли 55,3 млн пасажирів, а їхня частка на російському ринку авіаперевезень становила 42,3%, пише «Коммерсантъ». Станом на 2024 рік маршрутна мережа авіакомпаній «Аерофлот» і «Росія» налічувала 248 регулярних напрямків, тоді як мережа «Побєди» охоплювала 94 напрямки.

Останніми тижнями в РФ неодноразово скасовували та переносили авіарейси через атаки українських безпілотних літальних апаратів. Часто через загрозу атак БПЛА обмежувалася робота аеропорту «Шереметьєво», де базується «Аерофлот».