Китай ужесточает попытки импортировать подсанкционный российский сжиженный природный газ (СПГ), создавая собственный «теневой флот» судов для обхода американских санкций. Об этом 12 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Китай, крупнейший в мире импортер энергоносителей, уже получает значительные объемы газа по трубопроводам, часто по сниженным ценам. Тем не менее морские поставки СПГ позволяют Пекину еще больше диверсифицировать источники энергии и укрепить энергетический альянс с Москвой.

Для Владимира Путина экспорт СПГ становится ключевым элементом новой энергетической стратегии России, которая ищет замену потерянному европейскому рынку, отмечает Bloomberg.

Хотя процесс только набирает обороты, в Китае уже видны знакомые схемы: непрозрачная собственность танкеров и сокрытие их местонахождения – точно так же, как ранее поступала Россия с нефтью.

По данным спутникового мониторинга и судоходных трекеров, танкер CCH Gas, перевозящий российский подсанкционный СПГ, выключил транслятор и приближается к китайскому порту, скрывая свое местоположение.

Судно принадлежит гонконгской компании CCH-1 Shipping Co., адрес которой сводится к почтовому ящику фирмы Samxin Secretarial Services Ltd. – типичный инструмент для маскировки реальных владельцев в торговле санкционным топливом из России или Ирана.

Другой СПГ-танкер, недавно переименованный в Kunpeng, появился у Сингапура с аналогично запутанной структурой собственности, что нехарактерно для этой высокоспециализированной отрасли. По данным базы Equasis, в начале 2025 года судно было передано малоизвестным компаниям в Китае и на Маршалловых островах, связанным с фирмами, которые уже занимались торговлей подсанкционным топливом.

Россия с прошлого года также формирует собственный теневой флот СПГ, собрав более десяти судов под фиктивными компаниями от РФ до Индии. Это происходит на фоне ужесточения санкционного давления США и ЕС на покупателей российских энергоносителей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Создать теневой флот для СПГ значительно сложнее, чем для нефти: танкеры должны поддерживать температуру -162°C, нуждаются в сложных технологиях погрузки и разгрузки. В мире около 8000 нефтяных танкеров, но только около 800 СПГ-танкеров, поэтому скрыть их передвижения гораздо труднее, заключает Bloomberg.

Контекст

В августе танкер с партией сжиженного природного газа из находящегося под санкциями США российского проекта Arctic LNG 2 впервые пришвартовался к терминалу в Китае.

Arctic LNG 2, управляемый компанией «Новатек», является ключевым элементом стратегии России по утроению экспорта СПГ к 2030 году – это должно компенсировать резкое падение поставок газа по трубопроводам в Европу. В прошлом году завод отгрузил всего восемь партий, но в октябре остановил производство из-за отсутствия покупателей и сезонного ледообразования; газ перенаправили на хранение в России.

В этом году пять танкеров уже загрузились на Arctic LNG 2 и направляются на восток, а еще один подходит к находящемуся под санкциями заводу.

Северный морской путь – кратчайший маршрут для доставки СПГ из российской Арктики в Азию – открыт только летом. Осенью из-за ледообразования навигация становится усложненной или невозможной.