Китай посилює спроби імпортувати підсанкційний російський скраплений природний газ (СПГ), створюючи власний «тіньовий флот» суден для обходу американських санкцій. Про це 12 листопада пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Китай, найбільший у світі імпортер енергоносіїв, вже отримує значні обсяги газу трубопроводами, часто за зниженими цінами. Проте морські поставки СПГ дозволяють Пекіну ще більше диверсифікувати джерела енергії та зміцнити енергетичний альянс із Москвою.

Для Володимира Путіна експорт СПГ стає ключовим елементом нової енергетичної стратегії Росії, яка шукає заміну втраченому європейському ринку, зазначає Bloomberg.

Хоча процес тільки набирає обертів, у Китаї вже помітні знайомі схеми: непрозора власність танкерів і приховування їхнього місцезнаходження – точно так само, як раніше робила Росія з нафтою.

За даними супутникового моніторингу та судноплавних трекерів, танкер CCH Gas, що перевозить підсанкційний російський СПГ, вимкнув транслятор і наближається до китайського порту, приховуючи своє місце розташування.

Судно належить гонконгській компанії CCH-1 Shipping Co., адреса якої зводиться до поштової скриньки фірми Samxin Secretarial Services Ltd. – типового інструменту для маскування реальних власників у торгівлі санкційним пальним із Росії чи Ірану.

Інший СПГ-танкер, нещодавно перейменований на Kunpeng, з’явився біля Сінгапуру з аналогічно заплутаною структурою власності, що нехарактерно для цієї високоспеціалізованої галузі. За даними бази Equasis, на початку 2025 року судно передали маловідомим компаніям у Китаї та на Маршаллових островах, пов’язаним із фірмами, які вже займалися торгівлею підсанкційним паливом.

Росія з минулого року також формує власний тіньовий флот СПГ, зібравши понад десяток суден під фіктивними компаніями від РФ до Індії. Це відбувається на тлі посилення санкційного тиску США та ЄС на покупців російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Створити тіньовий флот для СПГ значно складніше, ніж для нафти: танкери мають підтримувати температуру -162°C, потребують складних технологій завантаження й розвантаження. У світі близько 8000 нафтових танкерів, але лише близько 800 СПГ-танкерів, тому приховати їхні пересування набагато важче, підсумовує Bloomberg.

Контекст

У серпні танкер із партією скрапленого природного газу з російського проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями США, вперше пришвартувався до терміналу в Китаї.

Arctic LNG 2, керований компанією «Новатек», є ключовим елементом стратегії Росії щодо потроєння експорту СПГ до 2030 року – це має компенсувати різке падіння поставок газу трубопроводами до Європи. Минулого року завод відвантажив лише вісім партій, але в жовтні зупинив виробництво через відсутність покупців і сезонне льодоутворення; газ перенаправили на зберігання в Росії.

Цього року п’ять танкерів уже завантажилися на Arctic LNG 2 і прямують на схід, а ще один підходить до заводу, що перебуває під санкціями.

Північний морський шлях – найкоротший маршрут для доставки СПГ з російської Арктики до Азії – відкритий лише влітку. Восени через льодоутворення навігація стає ускладненою або неможливою.