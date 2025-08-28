Танкер із партією скрапленого природного газу з російського експортного об’єкта Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями США, вперше пришвартувався до китайського терміналу. Про це 28 серпня пише Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Деталі

Судно Arctic Mulan, яке перевозило газ із підсанкційного заводу Arctic LNG 2, розташованого на півночі Росії, прибуло до LNG-терміналу Бейхай, що належить компанії PipeChina, у четвер. Завод, який потрапив під санкції адміністрації Джо Байдена, торік розпочав експорт палива за допомогою суден «тіньового флоту».

Проте жодне з них раніше не заходило до імпортних терміналів через побоювання вторинних санкцій з боку США.

Прибуття танкера до Китаю відбувається напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна до Пекіна, який розпочнеться в неділю, а також на тлі посилених зусиль США щодо припинення війни Кремля в Україні. За даними Bloomberg, Arctic Mulan завантажив партію скрапленого газу на початку червня з плавучого сховища на сході Росії, де зберігалося паливо з Arctic LNG 2.

Ця поставка є незвичайною, оскільки імпорт скрапленого газу в Китай цього року скорочується через зростання внутрішнього видобутку та постачання трубопровідним газом, зокрема з Росії, пише видання.

«Ця операція відбувається в умовах практично відсутнього попиту на спотовий LNG у Китаї через сильну пропозицію з інших джерел і слабкий попит», – зазначив аналітик Rystad Energy Ян-Ерік Фенріх. Він додав, що цей крок, ймовірно, є спробою перевірити, наскільки послабилися санкційні обмеження США щодо російської енергетики.

Контекст

Arctic LNG 2, яким керує компанія Novatek PJSC, відіграє ключову роль у планах Росії потроїти експорт скрапленого газу до 2030 року, компенсуючи різке скорочення трубопровідних поставок до Європи. Торік завод відвантажив вісім партій газу, але в жовтні зупинив роботу через брак покупців і сезонне утворення льоду, після чого вантажі перенаправили до російських сховищ. Цього року п’ять суден завантажилися на Arctic LNG 2 і прямують на схід, а ще одне судно наближається до підсанкційного об’єкта.

Північний морський шлях, який є найшвидшим маршрутом для поставок із російської Арктики до Азії, відкритий улітку, але закривається восени через утворення льоду, що ускладнює навігацію.