Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Компания-владелец TikTok инвестирует $12 млрд в ИИ-инфраструктуру – Financial Times

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

ByteDance заложила в бюджет на текущий год $5,5 млрд на покупку ИИ-чипов /Getty Images

ByteDance заложила в бюджет на текущий год $5,5 млрд на покупку ИИ-чипов Фото Getty Images

Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует в 2025 году потратить более $12 млрд на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ), делая ставку на передовые технологии для нового роста, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Компания заложила в бюджет на текущий год $5,5 млрд на покупку ИИ-чипов в Китае, что в два раза больше, чем в 2024 году.

Подробности

  • Около 60% заказов ByteDance на внутреннем рынке полупроводниковой продукции будут в адрес китайских поставщиков, отметили собеседники издания. Речь идет о Huawei и Cambricon.
  • Остальное компания потратит на «урезанные» для соблюдения американских ограничений на экспорт в Китай версии чипов Nvidia Corp.
  • Пекин неофициально рекомендовал китайским технологическим компаниям закупать не менее 30% чипов у местных поставщиков, говорят источники.
  • ByteDance планирует инвестировать около $6,8 млрд за границей в инфраструктуру для обучения ИИ-моделям с помощью чипов Nvidia. Однако эти инвестиции могут усложнить экспортный контроль США, отмечает издание.
  • ByteDance в этом году уже сделала большие заказы для формирования ИИ-инфраструктуры за пределами Китая, в частности, через договоры аренды, и этого должно хватить для закрытия большинства ее потребностей на 2025 год, сообщил собеседник FT.
  • С 2023 года китайские компании не могут покупать чипы Nvidia за пределами США, однако они могут получить к ним доступ через договоры аренды с операторами дата-центров, говорят участники рынка.

Контекст

Передовые микросхемы ИИ очень нужны ByteDance, поскольку они позволяют разрабатывать более надежные и мощные алгоритмы для TikTok и программы для создания коротких видео под названием Douyin.

В 2023 году ByteDance запустила чат-бот Doubao. По оценкам Aicpb.com, это самое популярное ИИ-приложение в Китае. На декабрь прошлого года количество его ежемесячных пользователей достигало 71 млн.

ByteDance лидирует по объему закупок продукции Nvidia в Китае. В 2024 году компания заказала около 230 000 чипов американской компании, преимущественно H20 – «урезанную» для китайского рынка версию ее флагманских ИИ-чипов Hopper, свидетельствуют данные Omdia.

В сентябре прошлого года сообщалось, что ByteDance из-за американских санкций планирует разработать модель ИИ, обученную в основном на чипах от Huawei Technologies.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине