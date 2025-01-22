Компания-владелец TikTok инвестирует $12 млрд в ИИ-инфраструктуру – Financial Times

Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует в 2025 году потратить более $12 млрд на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ), делая ставку на передовые технологии для нового роста, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Компания заложила в бюджет на текущий год $5,5 млрд на покупку ИИ-чипов в Китае, что в два раза больше, чем в 2024 году.

Подробности

Около 60% заказов ByteDance на внутреннем рынке полупроводниковой продукции будут в адрес китайских поставщиков, отметили собеседники издания. Речь идет о Huawei и Cambricon.

Остальное компания потратит на «урезанные» для соблюдения американских ограничений на экспорт в Китай версии чипов Nvidia Corp.

Пекин неофициально рекомендовал китайским технологическим компаниям закупать не менее 30% чипов у местных поставщиков, говорят источники.

ByteDance планирует инвестировать около $6,8 млрд за границей в инфраструктуру для обучения ИИ-моделям с помощью чипов Nvidia. Однако эти инвестиции могут усложнить экспортный контроль США, отмечает издание.

ByteDance в этом году уже сделала большие заказы для формирования ИИ-инфраструктуры за пределами Китая, в частности, через договоры аренды, и этого должно хватить для закрытия большинства ее потребностей на 2025 год, сообщил собеседник FT.

С 2023 года китайские компании не могут покупать чипы Nvidia за пределами США, однако они могут получить к ним доступ через договоры аренды с операторами дата-центров, говорят участники рынка.

Контекст

Передовые микросхемы ИИ очень нужны ByteDance, поскольку они позволяют разрабатывать более надежные и мощные алгоритмы для TikTok и программы для создания коротких видео под названием Douyin.

В 2023 году ByteDance запустила чат-бот Doubao. По оценкам Aicpb.com, это самое популярное ИИ-приложение в Китае. На декабрь прошлого года количество его ежемесячных пользователей достигало 71 млн.

ByteDance лидирует по объему закупок продукции Nvidia в Китае. В 2024 году компания заказала около 230 000 чипов американской компании, преимущественно H20 – «урезанную» для китайского рынка версию ее флагманских ИИ-чипов Hopper, свидетельствуют данные Omdia.

В сентябре прошлого года сообщалось, что ByteDance из-за американских санкций планирует разработать модель ИИ, обученную в основном на чипах от Huawei Technologies.