Самым богатым человеком Китая стал основатель ByteDance Чжан Имин. В целом в стране значительно уменьшилось количество миллиардеров

Основатель ByteDance, владеющей платформой TikTok,Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая с личным состоянием в $49,3 млрд, согласно ежегодному списку Hurun China Rich List, пишет Reuters . Из-за спада экономики в Китае миллиардеров в последние годы стало меньше на треть.

Ключевые факты

41-летний Чжан, покинувший пост генерального директора ByteDance в 2021 году, опередил магната по производству бутилированной воды Чжуна Шаньшаня. Последний опустился на второе место, поскольку его состояние сократилось на 24%, до $47,9 млрд.

По данным Hurun, несмотря на судебный иск за активы в США, глобальный доход ByteDance в прошлом году вырос на 30% и составил $110 млрд, что помогло увеличить личное состояние Чжана.

Третье место в списке занял основатель Tencent Пони Ма ($44,4 млрд), в то время как Колин Хуан, основатель PDD Holdings ($34,5 млрд), опустился на четвертое место с третьего в прошлом году. Хотя платформы электронной коммерции его компании, ориентированные на скидки, Pinduoduo и Temu, продолжают демонстрировать устойчивый рост доходов.

На пятом месте оказался предприниматель Хэ Сянцзянь вместе с семьей ($33,1 млрд), владеющий одним из самых крупных в мире производителей бытовой техники Midea Group.

В общей сложности количество миллиардеров в списке уменьшилось на 142, до 753 человек, сократившись более чем на треть по сравнению с пиковым значением 2021 года.

Это связано с репрессиями правительства, слабостью некоторых секторов экономики и депрессией на фондовых рынках.

Только за последний год количество долларовых миллиардеров в Китае сократилось на 16%, тогда как курс юаня по отношению к доллару снизился всего на 2,5%.

Контекст

Экономический рост Китая замедлился в последние месяцы, поскольку продолжающийся спад в секторе недвижимости оказывал давление на потребительские настроения и привел к сокращению расходов.

Масса неутешительных данных в августе вызвала обеспокоенность, что правительство Си Цзиньпина может не добиться своей годовой цели роста ВВП на 5% без дополнительной государственной поддержки.

В Китае в августе рост промпроизводства и розничных продаж замедлился сильнее прогнозов. Промпроизводство выросло на минимальные с марта 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Розничные продажи выросли на 2,1% в годовом выражении – до 3,87 трлн юаней ($545,9 млрд) после подъема на 2,7% в июле.

24 сентября центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах стимулирования экономики, которые должны обеспечить рост ВВП в 5%. Регулятор снизил базовую ставку и объявил о поддержке рынков недвижимости и акций стимулирования спроса.

В октябре глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что годовые темпы роста экономики Китая могут упасть «намного ниже» 4%, если не будут проведены реформы для увеличения внутреннего потребления.