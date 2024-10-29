Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Самым богатым человеком Китая стал основатель ByteDance Чжан Имин. В целом в стране значительно уменьшилось количество миллиардеров

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Найбагашою людиною Китаю став засновник ByteDance Чжан Імін. /Getty Images

Getty Images

Основатель ByteDance, владеющей платформой TikTok,Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая с личным состоянием в $49,3 млрд, согласно ежегодному списку Hurun China Rich List, пишет Reuters. Из-за спада экономики в Китае миллиардеров в последние годы стало меньше на треть.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Ключевые факты

  • 41-летний Чжан, покинувший пост генерального директора ByteDance в 2021 году, опередил магната по производству бутилированной воды Чжуна Шаньшаня. Последний опустился на второе место, поскольку его состояние сократилось на 24%, до $47,9 млрд.
  • По данным Hurun, несмотря на судебный иск за активы в США, глобальный доход ByteDance в прошлом году вырос на 30% и составил $110 млрд, что помогло увеличить личное состояние Чжана.
  • Третье место в списке занял основатель Tencent Пони Ма ($44,4 млрд), в то время как Колин Хуан, основатель PDD Holdings ($34,5 млрд), опустился на четвертое место с третьего в прошлом году. Хотя платформы электронной коммерции его компании, ориентированные на скидки, Pinduoduo и Temu, продолжают демонстрировать устойчивый рост доходов.
  • На пятом месте оказался предприниматель Хэ Сянцзянь вместе с семьей ($33,1 млрд), владеющий одним из самых крупных в мире производителей бытовой техники Midea Group.
  • В общей сложности количество миллиардеров в списке уменьшилось на 142, до 753 человек, сократившись более чем на треть по сравнению с пиковым значением 2021 года.
  • Это связано с репрессиями правительства, слабостью некоторых секторов экономики и депрессией на фондовых рынках.
  • Только за последний год количество долларовых миллиардеров в Китае сократилось на 16%, тогда как курс юаня по отношению к доллару снизился всего на 2,5%.

Контекст

Экономический рост Китая замедлился в последние месяцы, поскольку продолжающийся спад в секторе недвижимости оказывал давление на потребительские настроения и привел к сокращению расходов.

Масса неутешительных данных в августе вызвала обеспокоенность, что правительство Си Цзиньпина может не добиться своей годовой цели роста ВВП на 5% без дополнительной государственной поддержки.

В Китае в августе рост промпроизводства и розничных продаж замедлился сильнее прогнозов. Промпроизводство выросло на минимальные с марта 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Розничные продажи выросли на 2,1% в годовом выражении – до 3,87 трлн юаней ($545,9 млрд) после подъема на 2,7% в июле.

24 сентября центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах стимулирования экономики, которые должны обеспечить рост ВВП в 5%. Регулятор снизил базовую ставку и объявил о поддержке рынков недвижимости и акций стимулирования спроса.

В октябре глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что годовые темпы роста экономики Китая могут упасть «намного ниже» 4%, если не будут проведены реформы для увеличения внутреннего потребления.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине