Компанія-власник TikTok інвестує $12 млрд у ШІ-інфраструктуру – Financial Times

Китайська ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, планує у 2025 році витратити понад $12 млрд на інфраструктуру для штучного інтелекту (ШІ), роблячи ставку на передові технології для нового зростання, пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела. Компанія заклала в бюджет на поточний рік $5,5 млрд на купівлю ШІ-чипів у Китаї, що вдвічі більше, ніж у 2024 році.

Деталі

Близько 60% замовлень ByteDance на внутрішньому ринку напівпровідникової продукції будуть на адресу китайських постачальників, зазначили співрозмовники видання. Йдеться про Huawei та Cambricon.

Решту компанія витратить на «урізані» для дотримання американських обмежень на експорт до Китаю версії чипів Nvidia Corp.

Пекін неофіційно рекомендував китайським технологічним компаніям закуповувати щонайменше 30% чипів у місцевих постачальників, кажуть джерела.

ByteDance планує інвестувати близько $6,8 млрд за кордоном в інфраструктуру для навчання ШІ-моделей за допомогою чипів Nvidia. Однак ці інвестиції може ускладнити експортний контроль США, зазначає видання.

ByteDance цього року вже зробила великі замовлення для формування ШІ-інфраструктури за межами Китаю, зокрема через договори оренди, і цього має вистачити для закриття більшості її потреб на 2025 рік, повідомив співрозмовник FT.

З 2023 року китайські компанії не можуть купувати чипи Nvidia за межами США, проте вони можуть отримати до них доступ через договори оренди з операторами дата-центрів, кажуть учасники ринку.

Контекст

Передові мікросхеми ШІ дуже потрібні ByteDance, оскільки вони дозволяють розробляти надійніші та потужніші алгоритми для TikTok і програми для створення коротких відео під назвою Douyin.

У 2023 році ByteDance запустила чат-бот Doubao. За оцінками Aicpb.com, це найпопулярніший ШІ-додаток у Китаї. На грудень минулого року кількість його щомісячних користувачів досягала 71 млн.

ByteDance лідирує за обсягом закупівель продукції Nvidia в Китаї. У 2024 році компанія замовила близько 230 000 чипів американської компанії, переважно H20 – «урізану» для китайського ринку версію її флагманських ШІ-чипів Hopper, свідчать дані Omdia.

У вересні минулого року повідомлялося, що ByteDance через американські санкції планує розробити модель ШІ, навчену здебільшого на чипах від Huawei Technologies.