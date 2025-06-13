Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в пятницу одобрил свой вариант законопроекта об оборонных расходах на 2026 финансовый год, который не включает поправку о выделении дополнительных $300 млн на помощь Украине, пишет Breaking Defense.
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- Согласно проекту комитета, оборонный бюджет составляет $832 млрд, что соответствует уровню финансирования на 2025 финансовый год, определенному Управлением по вопросам управления и бюджета. Последнее планирует использовать средства из еще не утвержденного законопроекта о согласовании, чтобы увеличить оборонный бюджет до $1 трлн.
- По данным издания, законодатели более часа обсуждали поправку, которая предусматривала выделение дополнительных $300 млн на помощь безопасности Украины. Эта поправка, предложенная представительницей Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур, была отклонена по результатам голосования.
- Breaking Defense отмечает, что включение финансирования для Украины могло бы «поставить под угрозу принятие законопроекта об обороне, поскольку это побудило бы некоторых республиканцев голосовать против».
- Комитет 36 голосами против 27 поддержал направление своего предложения по финансированию на рассмотрение Палаты представителей.
Контекст
В марте США приостановили финансирование новых поставок оружия Украине. Это произошло спустя несколько дней после напряженной встречи между Трампом и Зеленским в Белом доме.
10 июня министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Сенате сообщил, что США планируют сократить расходы на поддержку Украины в войне. «У этой администрации есть другой подход к этому конфликту. Мы считаем, что мирное урегулирование через переговоры является наилучшим решением для обеих сторон и отвечает национальным интересам США, особенно учитывая многочисленные глобальные вызовы», – отметил он.
С начала российского вторжения в феврале 2022 года США предоставили Украине помощь на сумму свыше $66 млрд.
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