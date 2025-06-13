Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в пятницу одобрил свой вариант законопроекта об оборонных расходах на 2026 финансовый год, который не включает поправку о выделении дополнительных $300 млн на помощь Украине, пишет Breaking Defense .

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Согласно проекту комитета, оборонный бюджет составляет $832 млрд, что соответствует уровню финансирования на 2025 финансовый год, определенному Управлением по вопросам управления и бюджета. Последнее планирует использовать средства из еще не утвержденного законопроекта о согласовании, чтобы увеличить оборонный бюджет до $1 трлн.

По данным издания, законодатели более часа обсуждали поправку, которая предусматривала выделение дополнительных $300 млн на помощь безопасности Украины. Эта поправка, предложенная представительницей Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур, была отклонена по результатам голосования.

Breaking Defense отмечает, что включение финансирования для Украины могло бы «поставить под угрозу принятие законопроекта об обороне, поскольку это побудило бы некоторых республиканцев голосовать против».

Комитет 36 голосами против 27 поддержал направление своего предложения по финансированию на рассмотрение Палаты представителей.

Контекст

В марте США приостановили финансирование новых поставок оружия Украине. Это произошло спустя несколько дней после напряженной встречи между Трампом и Зеленским в Белом доме.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Сенате сообщил, что США планируют сократить расходы на поддержку Украины в войне. «У этой администрации есть другой подход к этому конфликту. Мы считаем, что мирное урегулирование через переговоры является наилучшим решением для обеих сторон и отвечает национальным интересам США, особенно учитывая многочисленные глобальные вызовы», – отметил он.

С начала российского вторжения в феврале 2022 года США предоставили Украине помощь на сумму свыше $66 млрд.