Украина продолжает получать помощь от США и ведет переговоры о покупке оружия – МИД

Украина получает пакеты помощи от США и ведет переговоры по покупке оружия в различных форматах, в том числе в рамках соглашения о недрах, сообщил представитель МИД Георгий Тихий 10 июня.

Ключевые факты

«Украина готова покупать американское оружие, в том числе ПВО, Patriot, другие средства, которые мы от США получаем», – заявил спикер МИД.

Он подчеркнул, что Украина благодарна США за уже оказанную весомую помощь.

«Мы готовы закупать оружие из различных источников, разных ресурсов, финансирования, и этот диалог идет между Украиной и США», – сказал Тихий.

Он добавил, что речь идет также о закупках оружия в рамках совместного инвестиционного фонда, созданного в рамках соглашения о недрах.

Это один из вариантов, как Украина продолжит получать помощь. Украинская дипломатия работает и делает все, чтобы помощь американская, то есть оружие, поступала. Я уверен, что нам удастся найти решения, позволяющие получать оружие, оборудование, лицензии, если нужно, и другие вещи. И работа над этим идет», – объяснил он.

Тихий добавил, что на 10 июня Украина продолжает получать пакеты помощи от США.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.

23 мая Американско-украинский инвестиционный фонд запустили, первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко получила ноту от временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Первое заседание Управляющего совета инвестиционного фонда восстановления состоится в конце июля этого года.