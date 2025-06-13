Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США в п’ятницю схвалив свій варіант законопроєкту про оборонні витрати на 2026 фінансовий рік, який не включає поправку про виділення додаткових $300 млн на допомогу Україні, пише Breaking Defense.
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Деталі
- Згідно з проєктом комітету, оборонний бюджет становить $832 млрд, що відповідає рівню фінансування на 2025 фінансовий рік, визначеному Управлінням з питань управління та бюджету. Останнє планує використати кошти із ще не затвердженого законопроєкту про узгодження, щоб збільшити оборонний бюджет до $1 трлн.
- За даними видання, законодавці понад годину обговорювали поправку, яка передбачала виділення додаткових $300 млн на безпекову допомогу Україні. Цю поправку, запропоновану представницею Демократичної партії від штату Огайо Марсі Каптур, відхилили за результатами голосування.
- Breaking Defense зазначає, що включення фінансування для України могло б «поставити під загрозу ухвалення законопроєкту про оборону, оскільки це спонукало б деяких республіканців голосувати проти».
- Комітет 36 голосами проти 27 підтримав направлення своєї пропозиції щодо фінансування на розгляд Палати представників.
Контекст
У березні США тимчасово призупинили фінансування нових поставок зброї Україні. Це сталося через кілька днів після напруженої зустрічі між Трампом і Зеленським у Білому домі.
10 червня міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Сенаті повідомив, що Сполучені Штати планують скоротити витрати на підтримку України у війні. «Ця адміністрація має інший підхід до цього конфлікту. Ми вважаємо, що мирне врегулювання через переговори є найкращим рішенням для обох сторін і відповідає національним інтересам США, особливо з огляду на численні глобальні виклики», – зазначив він.
Від початку російського вторгнення в лютому 2022 року США надали Україні допомогу на суму понад $66 млрд.
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