Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США в п’ятницю схвалив свій варіант законопроєкту про оборонні витрати на 2026 фінансовий рік, який не включає поправку про виділення додаткових $300 млн на допомогу Україні, пише Breaking Defense .

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Згідно з проєктом комітету, оборонний бюджет становить $832 млрд, що відповідає рівню фінансування на 2025 фінансовий рік, визначеному Управлінням з питань управління та бюджету. Останнє планує використати кошти із ще не затвердженого законопроєкту про узгодження, щоб збільшити оборонний бюджет до $1 трлн.

За даними видання, законодавці понад годину обговорювали поправку, яка передбачала виділення додаткових $300 млн на безпекову допомогу Україні. Цю поправку, запропоновану представницею Демократичної партії від штату Огайо Марсі Каптур, відхилили за результатами голосування.

Breaking Defense зазначає, що включення фінансування для України могло б «поставити під загрозу ухвалення законопроєкту про оборону, оскільки це спонукало б деяких республіканців голосувати проти».

Комітет 36 голосами проти 27 підтримав направлення своєї пропозиції щодо фінансування на розгляд Палати представників.

Контекст

У березні США тимчасово призупинили фінансування нових поставок зброї Україні. Це сталося через кілька днів після напруженої зустрічі між Трампом і Зеленським у Білому домі.

10 червня міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Сенаті повідомив, що Сполучені Штати планують скоротити витрати на підтримку України у війні. «Ця адміністрація має інший підхід до цього конфлікту. Ми вважаємо, що мирне врегулювання через переговори є найкращим рішенням для обох сторін і відповідає національним інтересам США, особливо з огляду на численні глобальні виклики», – зазначив він.

Від початку російського вторгнення в лютому 2022 року США надали Україні допомогу на суму понад $66 млрд.