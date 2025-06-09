Французская компания L’Oreal SA приобрела контрольный пакет акций британского бренда Medik8, специализирующегося на средствах по уходу за кожей, на фоне бурного роста этого рынка. Об этом пишет Bloomberg 9 июня.

Подробности

Частная инвестиционная фирма Inflexion сохранит миноритарную долю, а текущая управленческая команда Medik8 продолжит свою работу. Финансовые условия сделки не раскрываются.

По оценкам СМИ, сумма сделки достигает около €1 млрд ($1,14 млрд). Medik8, основанный в 2009 году в Великобритании, специализируется на антивозрастной косметике и позиционируется как бренд с доступными ценами. Это приобретение позволит L’Oreal расширить ассортимент уходовой косметики в разных ценовых категориях.

Bloomberg отмечает, что LʼOreal активно инвестирует в уход за кожей, в частности, из-за роста популярности таких продуктов в соцсетях, как TikTok, где блогеры активно продвигают кремы и сыворотки. В 2023 году компания также приобрела австралийский люксовый бренд Aesop для усиления премиального сегмента.

Подразделение дерматологической красоты LʼOreal, включающее бренды CeraVe и Vichy, в 2024 году продемонстрировало самые высокие темпы роста среди всех направлений компании.

Акции LʼOreal с начала 2025 года выросли на 11% после падения в 2024-м из-за спада на рынках США и Китая.

Другие бренды компании, в частности Maybelline New York, Garnier и Kérastase, в апреле сообщили о превысивших ожидания продажах благодаря высокому спросу на премиальную косметику и парфюмерию, подытожило издание.

Контекст

Французская компания LʼOréal является мировым лидером в сфере красоты с более чем столетней историей. Она специализируется на разработке и продаже косметики по четырем основным направлениям: продукты массового сегмента (Garnier, Maybelline, NYX), профессиональная линия для салонов (Kérastase, LʼOréal Professionnel), люкс-сегмент (Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Kiehlʼs) и дерматокосметика (CeraVe, SkinCeuticals). Компания активно инвестирует в научные разработки, имеет 21 исследовательский центр и около 4000 ученых в своей команде.

По итогам 2024-го выручка LʼOréal составила €43,5 млрд, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль достигла €8,7 млрд, а чистая прибыль – €6,4 млрд. Денежный поток вырос до €6,64 млрд, а акционеры получили дивиденды в размере €7 за акцию.

Medik8 – британский косметический бренд, основанный в 2009 году, специализирующийся на высокоэффективном уходе за кожей, основанном на научных подходах. Основной упор делается на витаминах A и C, защите от солнца и ингредиентах с клинически доказанным действием. Компания придерживается принципов устойчивого производства, имеет свои лаборатории, развивает D2C-модель и активно работает с профессиональными косметологами.

За финансовый год, завершившийся в сентябре 2023-го, Medik8 получил выручку в £45,3 млн и прибыль до налогообложения £15,6 млн.