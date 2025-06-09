Французька компанія L’Oreal SA придбала контрольний пакет акцій британського бренду Medik8, що спеціалізується на засобах для догляду за шкірою, на тлі бурхливого зростання цього ринку. Про це пише Bloomberg 9 червня.

Деталі

Приватна інвестиційна фірма Inflexion збереже міноритарну частку, а поточна управлінська команда Medik8 продовжить свою роботу. Фінансові умови угоди не розкриваються.

За оцінками ЗМІ, сума угоди сягає близько €1 млрд ($1,14 млрд). Medik8, заснований у 2009 році у Великій Британії, спеціалізується на антивіковій косметиці та позиціонується як бренд із доступними цінами. Це придбання дасть змогу L’Oreal розширити асортимент доглядової косметики у різних цінових категоріях.

Bloomberg зазначає, що L’Oreal активно інвестує в догляд за шкірою, зокрема через зростання популярності таких продуктів у соцмережах, як TikTok, де блогери активно просувають креми та сироватки. У 2023 році компанія також придбала австралійський люксовий бренд Aesop для посилення преміального сегмента.

Підрозділ дерматологічної краси L’Oreal, що включає бренди CeraVe та Vichy, у 2024 році продемонстрував найвищі темпи зростання серед усіх напрямів компанії.

Акції L’Oreal з початку 2025 року зросли на 11% після падіння у 2024-му через спад на ринках США та Китаю.

Інші бренди компанії, зокрема Maybelline New York, Garnier і Kérastase, у квітні повідомили про продажі, що перевищили очікування, завдяки високому попиту на преміальну косметику та парфумерію, підсумувало видання.

Контекст

Французька компанія L’Oréal є світовим лідером у сфері краси з більш ніж сторічною історією. Вона спеціалізується на розробці та продажу косметики у чотирьох основних напрямах: продукти масового сегмента (Garnier, Maybelline, NYX), професійна лінія для салонів (Kérastase, L’Oréal Professionnel), люкс-сегмент (Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Kiehl’s) та дерматокосметика (La Roche-Posay, CeraVe, SkinCeuticals). Компанія активно інвестує у наукові розробки, має 21 дослідницький центр та близько 4000 науковців у своїй команді.

За підсумками 2024-го виторг L’Oréal становив €43,5 млрд, що на 5,6% більше, ніж роком раніше. Операційний прибуток досяг €8,7 млрд, а чистий прибуток – €6,4 млрд. Грошовий потік зріс до €6,64 млрд, а акціонери отримали дивіденди в розмірі €7 за акцію.

Medik8 – британський косметичний бренд, заснований у 2009 році, що спеціалізується на високоефективному догляді за шкірою, заснованому на наукових підходах. Основний акцент робиться на вітамінах A і C, захисті від сонця та інгредієнтах із клінічно доведеною дією. Компанія дотримується принципів сталого виробництва, має власні лабораторії, розвиває D2C-модель та активно працює із професійними косметологами.

За фінансовий рік, що завершився у вересні 2023-го, Medik8 отримав виторг в £45,3 млн і прибуток до оподаткування £15,6 млн.