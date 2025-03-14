Нещодавно вийшов матеріал в Bloomberg, де зазначалося, що компанією L’Oreal SA було проактивно відкликано партію крему La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Spot Treatment з бензоїл пероксидом, який продається на ринку США. На ринку України та Європи цей крем не представлений.
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Йдеться про продукцію з бензоїл пероксидом, що є у складі косметичних засобів для проблемної шкіри. Бензоїл пероксид (Benzoyl Peroxide) є одним із найбільш популярних та ефективних інгредієнтів у косметичних засобах для догляду за проблемною шкірою, особливо коли мова йде про лікування акне. Важливо додати, що даний інгредієнт використовується в косметичних засобах лише на ринку США. Для ринку Європи ( в тому числі для України) інгредієнт не використовується в косметичних засобах, а дозволений лише для лікарської продукції.
Продукт, про який згадує Bloomberg у своєму матеріалі – La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Spot Treatment з бензоїл пероксидом. Компанією було вжито проактивних заходів для вилучення з продажу продукції, що була в обмеженій кількості лише на ринку США. L’OréalSA уточнює, що тестування виявило незначні сліди бензолу лише в одній партії продукту, які не можуть спричинити шкоди для здоровʼя.
«У тісній співпраці з FDA (Food and Drug Administration – Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США)), ми вирішили завчасно вилучити партію крему з поточною формулою La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Spot Treatment, що залишилася у роздрібних продавців», — йдеться в заяві L’Oréal SA для Bloomberg.
Добровільне вилучення даного продукту з продажу стосується лише специфічної формули для американського ринку. Оскільки продукція, де застосована ця специфісна формула, не продається за межами США, це не впливає на продуктцію бренду La Roche-Posay доступну в Україні.
«Ми прагнемо надавати якісну та безпечну косметичну продукцію всім нашим споживачам та партнерам. Щоб гарантувати безпеку нашої продукції, ми проходимо поглиблений процес оцінки, який починається на самих ранніх стадіях концепції продукту і продовжується після того, як продукти були випущені на ринок. Продукт, про який йде мова в публічній комунікації, Effaclar Duo Acne Spot Treatment з бензоїл пероксидом, що продається виключно в США, має довгу історію безпечного і ефективного використання та не становлять загрози здоровʼю. Для Європейського ринку інгредієнт наявний в даній формулі не використовується в косметичних засобах та продукції La Roche-Posay. Відповідно в Україні він також не представлений.» — прокоментували в L’Oréal Україна.
І хоча вміст інгредієнту та його кількість в продукті не може спричинити шкоди для здоровʼя, було прийнято рішення проактивно вилучити з продажу продукцію, що залишилася в обмеженій кількості на ринку США.
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