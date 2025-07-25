Meta – материнская компания Facebook и Instagram – с октября больше не будет показывать политическую рекламу в странах Европейского Союза из-за нового европейского законодательства Компания назвала его «непрактичным» и заявила о юридических рисках, которые не позволяют ей продолжать показ таких объявлений, пишет FT .

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Под запрет попадут все рекламные объявления в Facebook и Instagram, касающиеся политических, избирательных или социальных вопросов.

Meta объяснила свое решение сложностью выполнения новых правил ЕС, в частности, регламента о прозрачности и таргетировании политической рекламы (TTPA), который начнет действовать в октябре.

Компания считает, что новые требования создают «значительные операционные трудности и юридическую неопределенность».

Meta подчеркнула, что речь идет только о рекламе – пользователи, партии и политики и дальше смогут публиковать политические сообщения на ее платформах. «Мы до сих пор считаем, что политическая реклама в интернете является важной частью современного политического процесса», – говорится в заявлении компании.

Контекст

Новые правила ЕС направлены на борьбу с дезинформацией и вмешательством в выборы. Их цель – повысить прозрачность того, как платформы обрабатывают персональные данные для политического таргетирования. Meta, как и Google, решила прекратить политическую рекламу вместо того, чтобы адаптироваться к требованиям.

Это решение вписывается в обостренную риторику Meta относительно европейских регуляторов после прихода к власти Дональда Трампа. Компания стала одним из самых громких критиков цифрового законодательства ЕС, которое также является предметом переговоров в трансатлантической торговле.

Помимо TTPA, Еврокомиссия расследует возможные нарушения Meta норм ЕС в рамках законов о цифровых услугах (DSA) и цифровых рынках (DMA).

Ранее компания отказалась присоединиться к кодексу практики, разработанному ЕС для соблюдения положений закона об искусственном интеллекте (AI Act). Meta назвала этот документ чрезмерным и юридически неоднозначным, в то время как OpenAI и Anthropic поддержали инициативу.