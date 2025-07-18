Meta Platforms відмовилася приєднуватися до добровільного кодексу практики, розробленого ЄС для дотримання положень закону про штучний інтелект (AI Act). У компанії вважають, що документ створює правову невизначеність і виходить за межі самого закону, пише Bloomberg .

Деталі

Європа «рухається неправильним шляхом» у сфері регулювання ШІ, вважає керівник глобальної політики Meta Джоел Каплан. За його словами, запропонований кодекс породжує правові ризики для розробників моделей і передбачає вимоги, які не закладені у самому AI Act.

Meta стала однією з перших американських компаній, які відкрито виступили проти кодексу. Ця позиція посилює напругу і без того непростих відносин між американськими техгігантами та європейськими регуляторами.

Адміністрація президента США Дональда Трампа ще у квітні зверталася до ЄС із закликом переглянути положення документа, називаючи європейське регулювання необ’єктивним до компаній зі США.

Кодекс практики, оприлюднений Єврокомісією цього місяця, має допомогти компаніям імплементувати механізми відповідності новому акту. Він не є обов’язковим, але передбачає прозорість у розробці просунутих моделей ШІ, захист авторських прав та документацію про характеристики моделей. Підписання кодексу може надати компаніям додатковий правовий захист у разі претензій про порушення AI Act.

Понад десяток європейських компаній, зокрема ASML, Airbus і Mistral AI, також закликали Єврокомісію відкласти впровадження AI Act на два роки, щоб адаптувати регулювання до інноваційних потреб. У відкритому листі вони заявили про необхідність більш дружнього до інновацій підходу.

Остаточно затвердити кодекс мають Єврокомісія та країни-члени ЄС.

Контекст

AI Act – перший у світі комплексний закон, який регулює використання штучного інтелекту в ЄС. Його ухвалили 13 березня 2024 року, а чинності він частково набув 1 серпня 2024 року. Мета акту – забезпечення безпечного, етичного використання ШІ та підтримка інновацій у цій сфері.

Закон запроваджує класифікацію систем ШІ за рівнем ризику (неприйнятний, високий, обмежений, мінімальний). Він забороняє використання ШІ для маніпулювання людьми, соціального рейтингу та деяких видів біометричної ідентифікації. Високоризикові системи, такі як медичні або фінансові, підлягають суворим вимогам безпеки та прозорості.

Документ передбачає створення «регуляторних пісочниць» для тестування нових рішень у контрольованому середовищі.

Положення AI Act вводяться поетапно. Зокрема, правила, що стосуються універсальних моделей ШІ, таких як ChatGPT, почнуть діяти вже наступного місяця.

Порушення вимог закону може коштувати компанії до 7% річного доходу або 3% для розробників моделей.