Meta – материнська компанія Facebook та Instagram – з жовтня більше не показуватиме політичну рекламу в країнах Європейського Союзу через нове європейське законодавство. Компанія назвала його «непрактичним» та заявила про юридичні ризики, які не дозволяють їй продовжувати показ таких оголошень, пише FT .

Деталі

Під заборону потраплять усі рекламні оголошення у Facebook та Instagram, що стосуються політичних, виборчих чи соціальних питань.

Meta пояснила своє рішення складністю виконання нових правил ЄС, зокрема регламенту про прозорість і таргетування політичної реклами (TTPA), який почне діяти в жовтні.

Компанія вважає, що нові вимоги створюють «значні операційні труднощі та юридичну невизначеність».

Meta наголосила, що йдеться лише про рекламу – користувачі, партії та політики і надалі зможуть публікувати політичні дописи на її платформах. «Ми й досі вважаємо, що політична реклама в інтернеті є важливою частиною сучасного політичного процесу», – йдеться в заяві компанії.

Контекст

Нові правила ЄС спрямовані на боротьбу з дезінформацією та втручанням у вибори. Їхня мета – підвищити прозорість того, як платформи обробляють персональні дані для політичного таргетування. Meta, як і Google раніше, вирішила припинити політичну рекламу замість того, щоб адаптуватися до вимог.

Це рішення вписується в загострену риторику Meta щодо європейських регуляторів після приходу до влади Дональда Трампа. Компанія стала одним із найгучніших критиків цифрового законодавства ЄС, яке також є предметом переговорів у трансатлантичній торгівлі.

Крім TTPA, Єврокомісія розслідує можливі порушення Meta норм ЄС у межах законів про цифрові послуги (DSA) та цифрові ринки (DMA).

Раніше компанія відмовилася приєднатися до кодексу практики, розробленого ЄС для дотримання положень закону про штучний інтелект (AI Act). Meta назвала цей документ надмірним і юридично неоднозначним, тоді як OpenAI та Anthropic підтримали ініціативу.