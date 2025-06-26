На пункте пропуска «Угринов» на границе с Польшей из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в обоих направлениях, сообщает Госпогранслужба 26 июня.

Ключевые факты

Работы по восстановлению уже идут, говорится в сообщении.

Госпогранслужба просит учитывать информацию о сбое при планировании поездки.

Отмечается, что из-за летнего туристического сезона нагрузка на пункты пропуска Львовской области выросла: пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается до 40%.

На сегодня фиксируется накопление транспорта на пунктах пропуска: «Шегини», «Краковец», «Грушев», «Рава-Русская», «Угринов».

«Нижанковичи» и «Смольница» работают без очередей.

Контекст

С 24 июня на украинской границе фиксируются массовые задержки бензовозов. По словам источника enkorr, причина коллапса – сбой во взаимодействии информационных систем Гостаможни и Государственной налоговой службы. Как отмечает собеседник, у Гостаможни есть программа, которая автоматически связывается с базой налоговой, чтобы проверить наличие лицензии, и вчера эта связь нарушилась. Он объяснил, что система не видит лицензию и не дает оформить груз.

Дополнительно к украинским техническим сбоям ситуацию усложнили проблемы на польской стороне. По словам перевозчиков, в Польше также «висела» таможенная система.