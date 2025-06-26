На пункті пропуску «Угринів», що на кордоні з Польщею, через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинене оформлення всіх категорій транспортних засобів в обох напрямках, повідомляє Держприкордонслужба 26 червня.

Ключові факти

Роботи з відновлення вже тривають, йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба просить враховувати інформацію про збій при плануванні поїздки.

Зазначається, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується до 40%.

Станом на зараз фіксується накопичення транспорту на пунктах пропуску: «Шегині», «Краківець», «Грушів», «Рава-Руська», «Угринів».

«Нижанковичі» та «Смільниця» працюють без черг.

Контекст

Із 24 червня на українському кордоні фіксуються масові затримки бензовозів. За словами джерела enkorr, причина колапсу – збій у взаємодії інформаційних систем Держмитниці й Державної податкової служби. Як зазначає співрозмовник, у Держмитниці є програма, яка автоматично зв’язується з базою податкової, щоб перевірити наявність ліцензії, і вчора цей звʼязок порушився. Він пояснив, що наразі система не бачить ліцензію і не дає оформити вантаж.

Додатково до українських технічних збоїв ситуацію ускладнили проблеми на польському боці. Зі слів перевізників, у Польщі також «висіла» митна система.