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На українському кордоні масові затримки із розмитненням пального через збій. Що відомо

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Із 24 червня на українському кордоні фіксуються масові затримки бензовозів. За словами джерела enkorr, причина колапсу – збій у взаємодії інформаційних систем Держмитниці й Державної податкової служби.

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Ключові факти

  • «У Держмитниці є програма, яка автоматично зв’язується з базою податкової, щоб перевірити наявність ліцензії, — це одна з обов’язкових умов для розмитнення. Вчора цей звʼязок порушився», – сказав співрозмовник. Він пояснив, що наразі система не бачить ліцензію і не дає оформити вантаж.
  • За інформацією станом на ранок 25 червня, очікується, що звʼязок між системами мають відновити найближчим часом.
  • Додатково до українських технічних збоїв ситуацію ускладнили проблеми на польському боці. Зі слів перевізників, у Польщі також «висла» митна система.
  • «Програмне забезпечення у поляків зависло, тільки годину тому знову запрацювало. За цей час пропустили лише 15 машин», – повідомив один із трейдерів.
  • Представники «Мартін Трейд» повідомили, що компанія не здійснює рейсів у цей період, але підтверджує інформацію про збої від колег. З їхніх слів, затримки на кордоні сягають п’яти днів.
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