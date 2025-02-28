«Новая почта» опровергла информацию о прекращении работы в Константиновке

«Новая почта» не планирует закрывать отделения в Константиновке Донецкой области. Все отделения продолжают выдачу отправок. Об этом сообщила пресс-служба компании 28 февраля. Ранее «Свободное радио», ссылаясь на официальный чат-бот компании, сообщило, что с 1 марта «Новая почта» прекращает деятельность в этом городе.