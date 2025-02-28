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«Новая почта» опровергла информацию о прекращении работы в Константиновке

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Новая почта» не планирует закрывать отделения в Константиновке Донецкой области. Все отделения продолжают выдачу отправок. Об этом сообщила пресс-служба компании 28 февраля. Ранее «Свободное радио», ссылаясь на официальный чат-бот компании, сообщило, что с 1 марта «Новая почта» прекращает деятельность в этом городе.

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Подробности

  • В городе введен особый пропускной режим. Компания работает над логистическими решениями и ждет разрешения на возвращение к стандартному графику работы, сообщили в «Новой почте».

Контекст

По состоянию на начало 2025 года «Новая почта» имеет 13 208 отделений и 24 002 почтомата, обслуживая более 10 000 населенных пунктов Украины. В 2024-м на расширение сети в Украине было направлено 1,8 млрд грн.

18 февраля из-за опасной ситуации компания закрыла последнее отделение в Покровске Донецкой области.

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