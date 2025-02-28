«Новая почта» опровергла информацию о прекращении работы в Константиновке

«Новая почта» не планирует закрывать отделения в Константиновке Донецкой области. Все отделения продолжают выдачу отправок. Об этом сообщила пресс-служба компании 28 февраля. Ранее «Свободное радио», ссылаясь на официальный чат-бот компании, сообщило, что с 1 марта «Новая почта» прекращает деятельность в этом городе.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Подробности
- В городе введен особый пропускной режим. Компания работает над логистическими решениями и ждет разрешения на возвращение к стандартному графику работы, сообщили в «Новой почте».
Контекст
По состоянию на начало 2025 года «Новая почта» имеет 13 208 отделений и 24 002 почтомата, обслуживая более 10 000 населенных пунктов Украины. В 2024-м на расширение сети в Украине было направлено 1,8 млрд грн.
18 февраля из-за опасной ситуации компания закрыла последнее отделение в Покровске Донецкой области.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.