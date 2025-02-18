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«Нова пошта» закриває останнє відділення в Покровську 

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Нова пошта» закриває останнє відділення в Покровську (Донецька область) через небезпечні умови. Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook 18 лютого.

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Деталі 

  • До 2022 року компанія мала 10 відділень у місті, але через постійну загрозу безпеки з початку війни залишилося лише одне – Покровськ №3, де працювало троє співробітників. 
  • Спочатку компанія планувала закрити його ще в грудні минулого року, але місцеві працівники наполегливо просили не закривати відділення, яке для них залишалося останнім звʼязком з цивілізацією, говорить Поперешнюк.
  • Однак нині безпекові умови змушують це зробити, заявили в НП. В останні два місяці відділення виконувало функції пункту незламності, де мешканці могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти гроші. Поперешнюк пообіцяв, що компанія повернеться в Покровськ, як тільки це стане безпечно.

Контекст 

На початок 2025 року мережа «Нової пошти» налічує 13 208 відділень та 24 002 поштомати, покриваючи більше ніж 10 000 населених пунктів України. У 2024 році компанія інвестувала 1,8 млрд грн у розвиток мережі в Україні. 

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