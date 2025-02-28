«Нова пошта» спростувала інформацію про припинення роботи в Костянтинівці

«Нова пошта» не планує закривати відділення в Костянтинівці на Донеччині. Усі відділення продовжують видачу відправлень. Про це повідомила пресслужба компанії 28 лютого. Раніше «Вільне радіо» , посилаючись на офіційний чат-бот компанії, повідомило, що з 1 березня «Нова пошта» припиняє діяльність у цьому місті.

Деталі

У місті запроваджено особливий пропускний режим. Компанія працює над логістичними рішеннями та чекає дозволу на повернення до стандартного графіка роботи, повідомили в «Новій пошті».

Контекст

Станом на початок 2025 року «Нова пошта» має 13 208 відділень і 24 002 поштомати, обслуговуючи понад 10 000 населених пунктів України. У 2024-му на розширення мережі в Україні було спрямовано 1,8 млрд грн.

18 лютого через небезпечну ситуацію компанія закрила останнє відділення в Покровську на Донеччині.