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«Нова пошта» спростувала інформацію про припинення роботи в Костянтинівці

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Нова пошта» не планує закривати відділення в Костянтинівці на Донеччині. Усі відділення продовжують видачу відправлень. Про це повідомила пресслужба компанії 28 лютого. Раніше «Вільне радіо», посилаючись на офіційний чат-бот компанії, повідомило, що з 1 березня «Нова пошта» припиняє діяльність у цьому місті.

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Деталі 

  • У місті запроваджено особливий пропускний режим. Компанія працює над логістичними рішеннями та чекає дозволу на повернення до стандартного графіка роботи, повідомили в «Новій пошті». 

Контекст 

Станом на початок 2025 року «Нова пошта» має 13 208 відділень і 24 002 поштомати, обслуговуючи понад 10 000 населених пунктів України. У 2024-му на розширення мережі в Україні було спрямовано 1,8 млрд грн.

18 лютого через небезпечну ситуацію компанія закрила останнє відділення в Покровську на Донеччині.

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