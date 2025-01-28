«Новая почта» за 2024 год инвестировала 1,8 млрд грн в сеть в Украине

«Новая почта» в 2024 году расширила свою сеть на 10 000 новых отделений и почтоматов, доведя их общее количество до 37 210. На развитие сети было направлено 1,8 млрд грн инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба компании 28 января.

Подробности

В прошлом году компания открыла 1747 новых отделений и установила 8410 почтоматов.

Почтовый оператор расширил свою сеть на прифронтовых территориях, открыв 1214 новых точек сервиса, больше всего в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В 2025 году «Новая почта» планирует увеличить число сервисных точек еще на 11 000 и выделить на это 1,2 млрд грн инвестиций.

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Контекст

К началу 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек сервиса. В первом полугодии компания расширила количество отделений до 12 100, а почтоматов – до 18 000.

На август 2024-го «Новая почта» присутствует на рынках 15 стран, в частности в Украине, Молдове, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Франции и Великобритании. Самую разветвленную сеть компания имеет в Польше, где работает 50 отделений.

За девять месяцев 2024 года компания получила доход в размере 30,81 млрд грн, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Европейское направление показало положительные результаты: за год компания доставила 1,3 млн посылок в европейские страны. В общей сложности в 2024 году «Новая почта» осуществила рекордные 480 млн отправлений – это на 16% больше, чем в 2023-м.