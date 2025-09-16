Forbes Digital підписка
OpenAI анонсировала версию ChatGPT с родительским контролем для безопасности подростков

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

OpenAI анонсировала специальную версию ChatGPT для пользователей младше 18 лет с функциями родительского контроля. В блоге компании CEO Сэм Альтман отметил, что нововведение направлено на повышение безопасности подростков во время взаимодействия с чат-ботом.

  • Если система определит, что пользователь несовершеннолетний, он будет автоматически использовать адаптированную версию ChatGPT. Этот режим ограничивает доступ к откровенному или сексуальному контенту, а в отдельных случаях OpenAI может сообщать родителям или привлекать стражей порядка, если есть риск самоповреждения подростка.
  • Компания разрабатывает технологию для более точного определения возраста пользователей. В случае недостаточной информации ChatGPT по умолчанию активирует подростковый режим. В некоторых странах может потребоваться предоставление паспорта или ID-карты.

Детали родительского контроля включают:

  • привязку родительской учетной записи к профилю подростка через email;
  • ограничение времени использования чат-бота;
  • отключение определенных функций;
  • оповещение родителей при выявлении острого эмоционального состояния подростка;
  • настройка ответов чат-бота.

ChatGPT доступен для пользователей с 13 лет. Альтман назвал эти изменения «сложными, но необходимыми решениями», отметив прозрачность намерений компании после консультаций с экспертами.

Контекст

В прошлом месяце OpenAI анонсировала планы по добавлению родительского контроля после иска от семьи подростка, обвинившей чат-бота в причастности к его самоубийству.

Обновление ChatGPT также совпадает с расследованием Федеральной торговой комиссии США (FTC), которое касается компаний, таких как Alphabet, Meta, OpenAI, xAI и Snap. FTC стремится выяснить, как чат-боты влияют на детей и подростков и какие меры безопасности применяют компании для оценки их роли в качестве «цифровых компаньонов».

