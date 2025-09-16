OpenAI анонсувала спеціальну версію ChatGPT для користувачів до 18 років із функціями батьківського контролю. У блозі компанії CEO Сем Альтман зазначив , що нововведення спрямоване на підвищення безпеки підлітків під час взаємодії з чатботом.

Деталі

Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, він автоматично використовуватиме адаптовану версію ChatGPT. Цей режим обмежує доступ до відвертого чи сексуального контенту, а в окремих випадках OpenAI може повідомляти батьків або залучати правоохоронців, якщо є ризик самопошкодження підлітка.

Компанія розробляє технологію для точнішого визначення віку користувачів. У разі недостатньої інформації ChatGPT за замовчуванням активує підлітковий режим. У деяких країнах може знадобитися надання паспорта чи ID-карти.

Деталі батьківського контролю включають:

прив’язку батьківського облікового запису до профілю підлітка через email;

обмеження часу використання чатбота;

відключення певних функцій;

сповіщення батьків у разі виявлення гострого емоційного стану підлітка;

налаштування відповідей чатбота.

ChatGPT доступний для користувачів від 13 років. Альтман назвав ці зміни «складними, але необхідними рішеннями», наголосивши на прозорості намірів компанії після консультацій із експертами.

Контекст

Минулого місяця OpenAI анонсувала плани щодо додавання батьківського контролю після позову від родини підлітка, яка звинуватила чатбота у причетності до його самогубства.

Оновлення ChatGPT також збігається з розслідуванням Федеральної торгової комісії США (FTC), яке стосується компаній, таких як Alphabet, Meta, OpenAI, xAI та Snap. FTC прагне з’ясувати, як чатботи впливають на дітей і підлітків та які заходи безпеки застосовують компанії для оцінки їхньої ролі як «цифрових компаньйонів».