Что вы пропустили, если не были на Форуме предпринимателей 2025 года?

Forbes Ukraine 26–27 июня провел Форум предпринимателей 2025 – главное событие года для малого и среднего бизнеса. Впервые он продолжался два дня. Эти дни были наполнены идеями, трансформациями, непосредственными рассказами от тех, кто ежедневно рискует, создает и меняет.

Вас не было? Тогда вы не услышали, почему 30% роста в год – это не мечта, а базовая норма выживания, по мнению Владимира Поперешнюка (»Новая почта»). Вы не узнали формулы Светланы Павелецкой (Nʼjoy): никаких компромиссов с качеством и не записали себе на будущее урок Александра Губаренко (Spraga): сильные команды – единственное стратегическое преимущество в игре в долгую.

Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA («Новая почта»); Сергей Магдич, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ

Форум стал сценой для глубоких соображений:

Как меняется отношение к предпринимателям и кто в силах ускорить эти изменения?

Как сделать исключительный продукт в обычной категории?

Как мыслить глобально и оставаться гибким?

Олег Коноваленко, соучредитель пивоварни «Дрофа»; Светлана Павелецкая, основатель интим-бутика N'joy; Александр Губаренко, СЕО компании Spraga; Юлия Плиева, партнер, СЕО в Apple Consulting

На второй день форума бизнес заговорил на языке театра.

На сцену один за другим вышли шесть предпринимателей – не с презентациями, а с собственными историями и инсайтами. Герои, которые создали великие дела – и прошли через большие испытания. Их истории превратили аудиторию в сообщество – настоящее, внимательное, эмпатийное.

Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов «Аврора»

Акт I. Великие по собственному выбору

Лев Жиденко («Аврора») и Петр Пилипюк (Modern-Expo Group) доказали, что масштаб – это не размеры, а намерения.

Жиденко показал, как смысл побеждает хаос и как благодаря глубине, а не широте, бизнес становится уникальным.

Пилипюк – disruptor в самой консервативной сфере. Его выступление было манифестом веры: инновации рождаются там, где есть решимость перепрыгнуть через обычное.

Главный инсайт: Быть великим – это ежедневное решение.

Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine; Петр Пилипюк, совладелец и генеральный директор Modern-Expo Group

Акт II.

Михаил Бейлин (La Famiglia) и Дмитрий Дубровский (Uklon, Nezlamni) раскрыли суть бескомпромиссного фокуса на клиенте.

Бейлин открыл внутреннюю «кухню» ресторанного холдинга, превратившего крафт в систему, а опыт – в эмоцию.

Дубровский показал, как украинский продукт побеждает глобальных гигантов, если по-настоящему слушает клиента.

Границы – только там, где вы их оставили.

Борис Давиденко, главный редактор Forbes Ukraine; Михаил Бейлин, совладелец группы La Famiglia

Акт III. Все только начинается

Александр Комаров («Киевстар») и Александр Конотопский (Ajax Systems) перевели разговор в плоскость будущего.

Комаров рассказал, как трансформирует компанию с историей – и не теряет ни темпа, ни души.

Конотопский показал Ajax как экосистему действия, где ИИ, IoT и амбиция переплетаются в новую форму лидерства.

Прошлое – это опыт. Будущее – вызов.

Александр Комаров, президент «Киевстара»

В зале было тихо. Это была драма новой бизнес-культуры. Каждая и каждый могли увидеть в героях себя, а в себе героев.

Кто-то ушел с новыми инсайтами. Кто-то – с запросом к себе. А кто-то – с пониманием, что пора написать свою историю.

Генеральный партнер: Visa

Официальные партнеры: Uklon, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Ajax Systems, OMD Optimum Media, Taktika, Uni Laman Group

Партнеры выставки: JDE Coffee, METRO.

Генеральный медиапартнер: Starlight Media

Информационные партнеры: «РБК-Украина», «Новости.LIVE»