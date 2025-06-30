Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Что вы пропустили, если не были на Форуме предпринимателей 2025 года?
Категория
Новости
Дата

Что вы пропустили, если не были на Форуме предпринимателей 2025 года?

Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes

2 хв читання

Forbes Ukraine 26–27 июня провел Форум предпринимателей 2025 – главное событие года для малого и среднего бизнеса. Впервые он продолжался два дня. Эти дни были наполнены идеями, трансформациями, непосредственными рассказами от тех, кто ежедневно рискует, создает и меняет.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Вас не было? Тогда вы не услышали, почему 30% роста в год – это не мечта, а базовая норма выживания, по мнению Владимира Поперешнюка (»Новая почта»). Вы не узнали формулы Светланы Павелецкой (Nʼjoy): никаких компромиссов с качеством и не записали себе на будущее урок Александра Губаренко (Spraga): сильные команды – единственное стратегическое преимущество в игре в долгую.

Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA («Новая почта»); Сергей Магдич, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ

Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA («Новая почта»); Сергей Магдич, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ

Форум стал сценой для глубоких соображений:

  • Как меняется отношение к предпринимателям и кто в силах ускорить эти изменения?
  • Как сделать исключительный продукт в обычной категории?
  • Как мыслить глобально и оставаться гибким?
Олег Коноваленко, соучредитель пивоваренной «Дрофа»; Светлана Павелецкая, основатель интим-бутика N'joy; Александр Губаренко, СЕО компании Spraga; Юлия Плиева, партнер, СЕО в Apple Consulting

Олег Коноваленко, соучредитель пивоварни «Дрофа»; Светлана Павелецкая, основатель интим-бутика N'joy; Александр Губаренко, СЕО компании Spraga; Юлия Плиева, партнер, СЕО в Apple Consulting

На второй день форума бизнес заговорил на языке театра.

На сцену один за другим вышли шесть предпринимателей – не с презентациями, а с собственными историями и инсайтами. Герои, которые создали великие дела – и прошли через большие испытания. Их истории превратили аудиторию в сообщество – настоящее, внимательное, эмпатийное.

Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов «Аврора»

Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов «Аврора»

Акт I. Великие по собственному выбору

Лев Жиденко («Аврора») и Петр Пилипюк (Modern-Expo Group) доказали, что масштаб – это не размеры, а намерения.

  • Жиденко показал, как смысл побеждает хаос и как благодаря глубине, а не широте, бизнес становится уникальным.
  • Пилипюк – disruptor в самой консервативной сфере. Его выступление было манифестом веры: инновации рождаются там, где есть решимость перепрыгнуть через обычное.

Главный инсайт: Быть великим – это ежедневное решение.

Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine; Петр Пилипюк, совладелец и генеральный директор Modern-Expo Group

Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine; Петр Пилипюк, совладелец и генеральный директор Modern-Expo Group

Акт II.

Михаил Бейлин (La Famiglia) и Дмитрий Дубровский (Uklon, Nezlamni) раскрыли суть бескомпромиссного фокуса на клиенте.

  • Бейлин открыл внутреннюю «кухню» ресторанного холдинга, превратившего крафт в систему, а опыт – в эмоцию.
  • Дубровский показал, как украинский продукт побеждает глобальных гигантов, если по-настоящему слушает клиента.

Границы – только там, где вы их оставили.

Борис Давиденко, главный редактор Forbes Ukraine; Михаил Бейлин, совладелец группы La Famiglia

Борис Давиденко, главный редактор Forbes Ukraine; Михаил Бейлин, совладелец группы La Famiglia

Акт III. Все только начинается

Александр Комаров («Киевстар») и Александр Конотопский (Ajax Systems) перевели разговор в плоскость будущего.

  • Комаров рассказал, как трансформирует компанию с историей – и не теряет ни темпа, ни души.
  • Конотопский показал Ajax как экосистему действия, где ИИ, IoT и амбиция переплетаются в новую форму лидерства.

Прошлое – это опыт. Будущее – вызов.

Александр Комаров, президент «Киевстара»

Александр Комаров, президент «Киевстара»

В зале было тихо. Это была драма новой бизнес-культуры. Каждая и каждый могли увидеть в героях себя, а в себе героев.

Кто-то ушел с новыми инсайтами. Кто-то – с запросом к себе. А кто-то – с пониманием, что пора написать свою историю.

Генеральный партнер: Visa

Официальные партнеры: Uklon, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Ajax Systems, OMD Optimum Media, Taktika, Uni Laman Group

Партнеры выставки: JDE Coffee, METRO.

Генеральный медиапартнер: Starlight Media

Информационные партнеры: «РБК-Украина», «Новости.LIVE»

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні