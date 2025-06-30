Что вы пропустили, если не были на Форуме предпринимателей 2025 года?

Forbes Ukraine 26–27 июня провел Форум предпринимателей 2025 – главное событие года для малого и среднего бизнеса. Впервые он продолжался два дня. Эти дни были наполнены идеями, трансформациями, непосредственными рассказами от тех, кто ежедневно рискует, создает и меняет.
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Вас не было? Тогда вы не услышали, почему 30% роста в год – это не мечта, а базовая норма выживания, по мнению Владимира Поперешнюка (»Новая почта»). Вы не узнали формулы Светланы Павелецкой (Nʼjoy): никаких компромиссов с качеством и не записали себе на будущее урок Александра Губаренко (Spraga): сильные команды – единственное стратегическое преимущество в игре в долгую.
Форум стал сценой для глубоких соображений:
- Как меняется отношение к предпринимателям и кто в силах ускорить эти изменения?
- Как сделать исключительный продукт в обычной категории?
- Как мыслить глобально и оставаться гибким?
На второй день форума бизнес заговорил на языке театра.
На сцену один за другим вышли шесть предпринимателей – не с презентациями, а с собственными историями и инсайтами. Герои, которые создали великие дела – и прошли через большие испытания. Их истории превратили аудиторию в сообщество – настоящее, внимательное, эмпатийное.
Акт I. Великие по собственному выбору
Лев Жиденко («Аврора») и Петр Пилипюк (Modern-Expo Group) доказали, что масштаб – это не размеры, а намерения.
- Жиденко показал, как смысл побеждает хаос и как благодаря глубине, а не широте, бизнес становится уникальным.
- Пилипюк – disruptor в самой консервативной сфере. Его выступление было манифестом веры: инновации рождаются там, где есть решимость перепрыгнуть через обычное.
Главный инсайт: Быть великим – это ежедневное решение.
Акт II.
Михаил Бейлин (La Famiglia) и Дмитрий Дубровский (Uklon, Nezlamni) раскрыли суть бескомпромиссного фокуса на клиенте.
- Бейлин открыл внутреннюю «кухню» ресторанного холдинга, превратившего крафт в систему, а опыт – в эмоцию.
- Дубровский показал, как украинский продукт побеждает глобальных гигантов, если по-настоящему слушает клиента.
Границы – только там, где вы их оставили.
Акт III. Все только начинается
Александр Комаров («Киевстар») и Александр Конотопский (Ajax Systems) перевели разговор в плоскость будущего.
- Комаров рассказал, как трансформирует компанию с историей – и не теряет ни темпа, ни души.
- Конотопский показал Ajax как экосистему действия, где ИИ, IoT и амбиция переплетаются в новую форму лидерства.
Прошлое – это опыт. Будущее – вызов.
В зале было тихо. Это была драма новой бизнес-культуры. Каждая и каждый могли увидеть в героях себя, а в себе героев.
Кто-то ушел с новыми инсайтами. Кто-то – с запросом к себе. А кто-то – с пониманием, что пора написать свою историю.
Генеральный партнер: Visa
Официальные партнеры: Uklon, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Ajax Systems, OMD Optimum Media, Taktika, Uni Laman Group
Партнеры выставки: JDE Coffee, METRO.
Генеральный медиапартнер: Starlight Media
Информационные партнеры: «РБК-Украина», «Новости.LIVE»
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