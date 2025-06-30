Що ви пропустили, якщо не були на Форумі підприємців 2025?

Forbes Ukraine 26–27 червня провів Форум підприємців 2025 – головну подію року для малого й середнього бізнесу. Вперше вона тривала два дні. Ці дні були заряджені ідеями, трансформаціями, безпосередніми розповідями від тих, хто щодня ризикує, створює і змінює.

Вас не було? Тоді ви не почули, чому 30% зростання на рік – це не мрія, а базова норма виживання, на думку Володимира Поперешнюка («Нова пошта»). Ви не дізнались формули Світлани Павелецької (N’joy): жодних компромісів із якістю, і не записали собі на майбутнє урок Олександра Губаренка (Spraga): сильні команди – єдина стратегічна перевага в грі в довгу.

Володимир Поперешнюк, співзасновник групи компаній NOVA («Нова пошта»); Сергій Магдич, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ

Форум став сценою для глибоких міркувань:

Як змінюється ставлення до підприємців і хто має силу прискорити ці зміни?

Як зробити винятковий продукт у звичайній категорії?

Як мислити глобально і залишатися гнучким?

Олег Коноваленко, співзасновник броварні «Дрофа»; Світлана Павелецька, засновниця інтим-бутику N’joy; Олександр Губаренко, СЕО компанії Spraga; Юлія Плієва, партнерка, СЕО в Apple Consulting

На другий день форуму бізнес заговорив мовою театру.

На сцену один за одним вийшли шестеро підприємців – не з презентаціями, а з власними історіями та інсайтами. Герої, які створили великі справи – і пройшли через великі випробування. Їхні історії перетворили аудиторію на спільноту – справжню, уважну, емпатійну.

Лев Жиденко, співзасновник мережі магазинів «Аврора»

Акт I. Величні за власним вибором

Лев Жиденко («Аврора») і Петро Пилипюк (Modern-Expo Group) довели, що масштаб – це не про розміри, а про наміри.

Жиденко показав, як сенс перемагає хаос і як завдяки глибині, а не широті бізнес стає унікальним.

Пилипюк – disruptor у найконсервативнішій сфері. Його виступ був маніфестом віри: інновації народжуються там, де є рішучість перестрибнути через звичне.

Головний інсайт: Бути величним – це щоденне рішення.

Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine; Петро Пилипюк, співвласник і генеральний директор Modern-Expo Group

Акт II. Вихід за межі

Михайло Бейлін (La Famiglia) і Дмитро Дубровський (Uklon, Nezlamni) розкрили суть безкомпромісного фокусу на клієнті.

Бейлін відкрив внутрішню «кухню» ресторанного холдингу, який перетворив крафт на систему, а досвід – на емоцію.

Дубровський показав, як український продукт перемагає глобальних гігантів, якщо по-справжньому слухає клієнта.

Межі – лише там, де ви їх залишили.

Борис Давиденко, головний редактор Forbes Ukraine; Михайло Бейлін, співвласник групи La Famiglia

Акт III. Усе тільки починається

Олександр Комаров («Київстар») і Олександр Конотопський (Ajax Systems) вивели розмову в будування майбутнього.

Комаров розповів, як трансформує компанію з історією – і не втрачає ні темпу, ні душі.

Конотопський показав Ajax як екосистему дії, де ШІ, IoT і амбіція переплітаються в нову форму лідерства.

Минуле – це досвід. Майбутнє – виклик.

Олександр Комаров, президент «Київстару»

У залі було тихо. Це була драма нової бізнес-культури. Кожна і кожен могли побачити в героях себе, а в собі героїв.

Хтось пішов із новими інсайтами. Хтось – із запитом до себе. А хтось – із розумінням, що настав час написати свою історію.

Генеральний партнер: Visa

Офіційні партнери: Uklon, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Ajax Systems, OMD Optimum Media, Taktika, Uni Laman Group

Партнери експозони: JDE Coffee, METRO

Генеральний медіапартнер: Starlight Media

Інформаційні партнери: «РБК-Україна», «Новини.LIVE»