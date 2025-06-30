Що ви пропустили, якщо не були на Форумі підприємців 2025?

Forbes Ukraine 26–27 червня провів Форум підприємців 2025 – головну подію року для малого й середнього бізнесу. Вперше вона тривала два дні. Ці дні були заряджені ідеями, трансформаціями, безпосередніми розповідями від тих, хто щодня ризикує, створює і змінює.
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Вас не було? Тоді ви не почули, чому 30% зростання на рік – це не мрія, а базова норма виживання, на думку Володимира Поперешнюка («Нова пошта»). Ви не дізнались формули Світлани Павелецької (N’joy): жодних компромісів із якістю, і не записали собі на майбутнє урок Олександра Губаренка (Spraga): сильні команди – єдина стратегічна перевага в грі в довгу.
Форум став сценою для глибоких міркувань:
- Як змінюється ставлення до підприємців і хто має силу прискорити ці зміни?
- Як зробити винятковий продукт у звичайній категорії?
- Як мислити глобально і залишатися гнучким?
На другий день форуму бізнес заговорив мовою театру.
На сцену один за одним вийшли шестеро підприємців – не з презентаціями, а з власними історіями та інсайтами. Герої, які створили великі справи – і пройшли через великі випробування. Їхні історії перетворили аудиторію на спільноту – справжню, уважну, емпатійну.
Акт I. Величні за власним вибором
Лев Жиденко («Аврора») і Петро Пилипюк (Modern-Expo Group) довели, що масштаб – це не про розміри, а про наміри.
- Жиденко показав, як сенс перемагає хаос і як завдяки глибині, а не широті бізнес стає унікальним.
- Пилипюк – disruptor у найконсервативнішій сфері. Його виступ був маніфестом віри: інновації народжуються там, де є рішучість перестрибнути через звичне.
Головний інсайт: Бути величним – це щоденне рішення.
Акт II. Вихід за межі
Михайло Бейлін (La Famiglia) і Дмитро Дубровський (Uklon, Nezlamni) розкрили суть безкомпромісного фокусу на клієнті.
- Бейлін відкрив внутрішню «кухню» ресторанного холдингу, який перетворив крафт на систему, а досвід – на емоцію.
- Дубровський показав, як український продукт перемагає глобальних гігантів, якщо по-справжньому слухає клієнта.
Межі – лише там, де ви їх залишили.
Акт III. Усе тільки починається
Олександр Комаров («Київстар») і Олександр Конотопський (Ajax Systems) вивели розмову в будування майбутнього.
- Комаров розповів, як трансформує компанію з історією – і не втрачає ні темпу, ні душі.
- Конотопський показав Ajax як екосистему дії, де ШІ, IoT і амбіція переплітаються в нову форму лідерства.
Минуле – це досвід. Майбутнє – виклик.
У залі було тихо. Це була драма нової бізнес-культури. Кожна і кожен могли побачити в героях себе, а в собі героїв.
Хтось пішов із новими інсайтами. Хтось – із запитом до себе. А хтось – із розумінням, що настав час написати свою історію.
Генеральний партнер: Visa
Офіційні партнери: Uklon, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Ajax Systems, OMD Optimum Media, Taktika, Uni Laman Group
Партнери експозони: JDE Coffee, METRO
Генеральний медіапартнер: Starlight Media
Інформаційні партнери: «РБК-Україна», «Новини.LIVE»
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