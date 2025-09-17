Государственный департамент США предлагает ввести сбор в $1 за регистрацию в программе ежегодной лотереи, которая дает шанс получить «грин-карту» – вид на жительство в Соединенных Штатах. Об этом свидетельствует информация на сайте Федерального реестра США.

Подробности

Госдеп предложил внести изменения в прейскурант сборов за консульские услуги Бюро по консульским вопросам.

Введение сбора позволит «справедливо распределить бремя регистрации в лотерее» между всеми, кто в ней участвует, а не только между победителями, считают в Госдепе.

Контекст

Лотерея на получение «грин-карты» (Diversity Immigrant Visa Program, DV Program) – программа, введенная правительством США, ежегодно разыгрывающая до 55 000 иммиграционных виз («грин-карт») для лиц из стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты. Программа направлена ​​на обеспечение разнообразия иммигрантов в США.

Список стран, не имеющих права участия, меняется каждый год, но обычно включает страны с высоким уровнем иммиграции (например, Китай, Индия, Мексика). Украина обычно входит в список стран, имеющих право участия.

Отбор участников производится случайным образом с помощью компьютерной системы. Победители получают уведомление через официальный сайт программы (Entrant Status Check) в мае следующего года после подачи заявки.