Державний департамент США пропонує запровадити збір у $1 за реєстрацію в програмі щорічної лотереї, яка дає шанс отримати «грін-карту» – посвідку на проживання в Сполучених Штатах. Про це свідчить інформація на сайті Федерального реєстру США.

Деталі

Держдеп запропонував внести зміни до прейскуранта зборів за консульські послуги Бюро з консульських питань.

Запровадження збору дозволить «справедливо розподілити тягар реєстрації в лотереї» між усіма, хто в ній бере участь, а не тільки між переможцями, вважають у Держдепі.

Контекст

Лотерея на отримання «грін-карти» (Diversity Immigrant Visa Program, DV Program) – програма, запроваджена урядом США, яка щорічно розігрує до 55 000 імміграційних віз (»грін-карт») для осіб із країн із низьким рівнем імміграції до Сполучених Штатів. Програма спрямована на забезпечення різноманітності іммігрантів у США.

Список країн, які не мають права участі, змінюється щороку, але зазвичай включає країни з високим рівнем імміграції (наприклад, Китай, Індія, Мексика). Україна зазвичай входить до списку країн, що мають право участі.

Відбір учасників проводиться випадковим чином за допомогою комп’ютерної системи. Переможці отримують повідомлення через офіційний сайт програми (Entrant Status Check) у травні наступного року після подачі заявки.