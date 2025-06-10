В работе чат-бота ChatGPT от OpenAI произошел глобальный сбой. Пользователи получают уведомление о невозможности обработки запросов из-за их большого количества. Об этом говорится в сообщении Downdetector.

Подробности

Проблемы начались около 10:00 по киевскому времени и затронули многие регионы мира.

OpenAI подтвердила неполадки в работе ChatGPT, а также инструмента для создания видео Sora и интерфейса OpenAI API.

Контекст

ChatGPT, запущенный OpenAI 30 ноября 2022 года, стремительно набрал популярность, привлекая 1 млн пользователей за пять дней и 100 млн за два месяца. По состоянию на февраль 2025-го платформа насчитывает 400 млн еженедельных и 122 млн ежедневных активных пользователей, которые генерируют более 1 млрд запросов ежедневно.

Самая большая аудитория – в США (19%), Индии (7%) и Бразилии (5%). В мае 2024 года OpenAI представила модель GPT-4o, поддерживающую текст, изображение и аудио, значительно улучшив функционал ChatGPT.

В феврале 2025-го появилась функция Deep Research для создания аналитических отчетов за 5–30 минут, а GPT Store позволил создать более 3 млн собственных чат-ботов без программирования. GPT Image 1, интегрированная в GPT-4o, в марте 2025 года сгенерировала 700 млн изображений в неделю. Доход OpenAI от ChatGPT в 2024-м составил $3,7 млрд, а прогноз на 2025 год – $11 млрд, с оценкой компании в $157 млрд.