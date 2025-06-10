У роботі чат-бота ChatGPT від OpenAI стався глобальний збій. Користувачі отримують повідомлення про неможливість обробки запитів через їх велику кількість. Про це йдеться у повідомленні Downdetector.

Деталі

Проблеми розпочалися близько 10:00 за київським часом і торкнулися багатьох регіонів світу.

OpenAI підтвердила неполадки в роботі ChatGPT, а також інструменту для створення відео Sora та інтерфейсу OpenAI API.

Контекст

ChatGPT, запущений OpenAI 30 листопада 2022 року, стрімко набрав популярність, залучивши 1 млн користувачів за п’ять днів і 100 млн за два місяці. Станом на лютий 2025-го платформа налічує 400 млн щотижневих і 122 млн щоденних активних користувачів, які генерують понад 1 млрд запитів щодня.

Найбільша аудиторія – у США (19%), Індії (7%) та Бразилії (5%). У травні 2024 року OpenAI представила модель GPT-4o, яка підтримує текст, зображення й аудіо, значно покращивши функціонал ChatGPT.

У лютому 2025-го з’явилася функція Deep Research для створення аналітичних звітів за 5–30 хвилин, а GPT Store дозволив створити понад 3 млн власних чат-ботів без програмування. GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, у березні 2025 року згенерувала 700 млн зображень за тиждень. Дохід OpenAI від ChatGPT у 2024-му склав $3,7 млрд, а прогноз на 2025 рік – $11 млрд, з оцінкою компанії в $157 млрд.