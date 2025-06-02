OpenAI разрабатывает амбициозный проект «суперпомощника» на базе искусственного интеллекта, который станет персонализированным пользовательским интерфейсом к интернету. Об этом стало известно из документа , обнародованного в рамках судебного дела Министерства юстиции США против Google относительно антимонопольных нарушений.

Подробности

Несмотря на частичную ретушь документа, он раскрывает ключевые планы OpenAI. В частности, компания стремится переосмыслить взаимодействие с интернетом, создав инновационный ИИ-интерфейс.

Суперпомощник описывается как «интеллектуальная сущность с Т-образными навыками», объединяющая глубокие знания в отдельных отраслях с широкими возможностями для выполнения повседневных задач. Этот агент будет персонализирован и доступен везде, где работает ChatGPT.

По замыслу OpenAI, суперпомощник сможет выполнять различные функции: отвечать на вопросы, искать жилье, связываться с юристами, записывать в спортзал, планировать отпуска, покупать подарки, управлять календарем, вести списки дел, отправлять электронные письма и т.д.

Хотя запуск суперпомощника планировался на первую половину 2025 года, OpenAI пока не делала официальных анонсов относительно этого продукта. Поскольку первая половина года подходит к концу, релиз, вероятно, будет перенесен.

Документ также намекает на более «широкую игру» – амбициозный план вывести ChatGPT на рынок поисковиков, браузеров и, возможно, операционных систем. Конкретные детали скрыты из-за удаления ключевого слова.

В документе говорится: «Речь идет о создании суперпомощника, а затем [УДАЛЕНО]. Мы конкурируем с поисковиками, браузерами и даже взаимодействием с людьми. Это не прямая конкуренция, а постепенное расширение возможностей и привлечение пользователей. Поэтому мы не называем наш продукт поисковой системой, браузером или операционной системой – это просто ChatGPT».

Контекст

ChatGPT, запущенный OpenAI 30 ноября 2022 года, быстро приобрел популярность – он привлек 1 млн пользователей за пять дней и 100 млн – за два месяца. На февраль 2025 года у платформы 400 млн еженедельных и 122 млн ежедневных активных пользователей, создающих более 1 млрд запросов ежедневно. Больше всего пользователей в США (19%), Индии (7%) и Бразилии (5%).

В мае 2024 года OpenAI представила мультимодальную модель GPT-4o, которая обрабатывает текст, изображения и аудио, значительно расширив возможности ChatGPT. В феврале 2025-го появилась функция Deep Research, генерирующая аналитические отчеты за 5–30 минут. GPT Store позволяет создавать собственные чат-боты без навыков программирования – уже создано более 3 млн ботов. В марте 2025 года GPT Image 1, интегрированная в GPT-4o, сгенерировала 700 млн изображений за неделю.

Доход OpenAI от ChatGPT в 2024 году составил $3,7 млрд, а прогноз на 2025-й – $11 млрд. Оценка компании выросла до $157 млрд.