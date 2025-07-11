Tesla официально выходит на индийский рынок: 15 июля компания откроет свой первый шоурум в Мумбае. Это станет первым шагом к прямым продажам электромобилей американского автопроизводителя в стране, пишет CNBC .

Подробности

Презентация Tesla Experience Center состоится в торговом центре Maker Maxity Mall в деловом районе Bandra Kurla Complex.

Ожидается, что, кроме демонстрации автомобилей, Tesla официально объявит о старте продаж для индийских клиентов.

Компания уже начала найм работников в Мумбае. Речь идет о специалистах по продажам, операторах для сбора данных Autopilot и сервисных техниках. Открыты вакансии в Нью-Дели, в том числе менеджеров магазинов. Планируется ли открытие шоурума в столице, пока неизвестно.

Контекст

Илон Маск неоднократно выражал интерес к Индии. В апреле он обсуждал сотрудничество с премьер-министром Нарендрой Моди в области инноваций и технологий.

Несмотря на это, производства в Индии Tesla пока не имеет. Автомобили, которые будут продаваться в стране, будут импортироваться с заводов компании в Шанхае или Берлине.

Это создает ценовые трудности из-за высоких импортных пошлин – до 70%. Власти Индии предлагают снижение до 15% при условии инвестиций в размере $500 млн и запуска локального производства. По словам министра тяжелой индустрии Х.Д. Кумарасвами, Tesla пока не заинтересована в строительстве завода в стране.

Выход Tesla на рынок Индии происходит на фоне глобальной экспансии компании на новые рынки и растущей конкуренции в сегменте электромобилей. Компания столкнется с серьезной конкуренцией со стороны китайского гиганта BYD и местного автопроизводителя Tata Motors.

В то же время Индия с населением более 1,4 млрд и растущим спросом на зеленые технологии может стать следующим ключевым рынком для Tesla.