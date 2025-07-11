Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Tesla официально выходит на перспективный рынок Индии, продажи стартуют на следующей неделе

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Глава DOGE и гендиректор компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вашингтон, 13 февраля 2025 года. /Getty Images

Глава DOGE и гендиректор компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вашингтон, 13 февраля 2025 года. Фото Getty Images

Tesla официально выходит на индийский рынок: 15 июля компания откроет свой первый шоурум в Мумбае. Это станет первым шагом к прямым продажам электромобилей американского автопроизводителя в стране, пишет CNBC.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • Презентация Tesla Experience Center состоится в торговом центре Maker Maxity Mall в деловом районе Bandra Kurla Complex.
  • Ожидается, что, кроме демонстрации автомобилей, Tesla официально объявит о старте продаж для индийских клиентов.
  • Компания уже начала найм работников в Мумбае. Речь идет о специалистах по продажам, операторах для сбора данных Autopilot и сервисных техниках. Открыты вакансии в Нью-Дели, в том числе менеджеров магазинов. Планируется ли открытие шоурума в столице, пока неизвестно.

Контекст

Илон Маск неоднократно выражал интерес к Индии. В апреле он обсуждал сотрудничество с премьер-министром Нарендрой Моди в области инноваций и технологий.

Несмотря на это, производства в Индии Tesla пока не имеет. Автомобили, которые будут продаваться в стране, будут импортироваться с заводов компании в Шанхае или Берлине.

Это создает ценовые трудности из-за высоких импортных пошлин – до 70%. Власти Индии предлагают снижение до 15% при условии инвестиций в размере $500 млн и запуска локального производства. По словам министра тяжелой индустрии Х.Д. Кумарасвами, Tesla пока не заинтересована в строительстве завода в стране.

Выход Tesla на рынок Индии происходит на фоне глобальной экспансии компании на новые рынки и растущей конкуренции в сегменте электромобилей. Компания столкнется с серьезной конкуренцией со стороны китайского гиганта BYD и местного автопроизводителя Tata Motors.

В то же время Индия с населением более 1,4 млрд и растущим спросом на зеленые технологии может стать следующим ключевым рынком для Tesla.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні