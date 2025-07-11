Tesla офіційно виходить на індійський ринок: 15 липня компанія відкриє свій перший шоурум у Мумбаї. Це стане першим кроком до прямих продажів електромобілів американського автовиробника в країні, пише CNBC .

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Презентація Tesla Experience Center відбудеться в торговому центрі Maker Maxity Mall у діловому районі Bandra Kurla Complex.

Очікується, що окрім демонстрації автомобілів, Tesla офіційно оголосить про старт продажів для індійських клієнтів.

Компанія вже почала найм працівників у Мумбаї. Йдеться про фахівців із продажу, операторів для збору даних Autopilot і сервісних техніків. Відкрито вакансії у Нью-Делі, зокрема менеджерів магазинів. Чи планується відкриття шоуруму в столиці – поки не відомо.

Контекст

Ілон Маск неодноразово висловлював інтерес до Індії. У квітні він обговорював співпрацю з прем’єр-міністром Нарендрою Моді в галузях інновацій і технологій.

Попри це, виробництва в Індії Tesla наразі не має. Автомобілі, що продаватимуться в країні, імпортуватимуться з заводів компанії в Шанхаї або Берліні.

Це створює цінові труднощі через високі імпортні мита – до 70%. Влада Індії пропонує зниження до 15% за умови інвестицій у розмірі $500 млн і запуску локального виробництва. За словами міністра важкої промисловості Х.Д. Кумарасвамі, Tesla поки не зацікавлена у будівництві заводу в країні.

Вихід Tesla на ринок Індії відбувається на тлі глобальної експансії компанії на нові ринки та зростаючої конкуренції в сегменті електромобілів. Компані зіткнеться з серйозною конкуренцією з боку китайського гіганта BYD, а також місцевого автовиробника Tata Motors.

Водночас Індія, з населенням понад 1,4 млрд, і зростаючим попитом на «зелені» технології, може стати наступним ключовим ринком для Tesla.