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«ТК-Домашний текстиль» Соколовского запустил линию по производству синтепона (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

«ТК-Домашний текстиль» запустило собственную линию по изготовлению синтепона. Оборудование предприятия позволяет производить несколько видов наполнителей, используемых в строительной и текстильной промышленности, сообщил его владелец Александр Соколовский 27 марта на своей странице в Facebook.

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Подробности

  • Новое производственное оборудование обеспечивает высококачественный процесс изготовления наполнителей для текстильных изделий, рассказал владелец компании «Текстиль-Контакт» Соколовский.
  • По его словам, линия работает с производительностью 300 кг/ч и изготавливает наполнители шириной до 260 см, с плотностью от 60 до 3000 г / кв. м.
  • Среди основных продуктов производства – классический синтепон, силиконизированный синтепон, обладающий повышенной мягкостью и эластичностью, а также шерстепон – комбинация натуральной шерсти и синтетических волокон, которая используется для подушек, одеял и верхней одежды.
  • Кроме того, оборудование позволяет производить хлопкопон – легкий наполнитель с теплоизоляционными свойствами, а также другие виды наполнителей для домашнего текстиля и одежды.
  • «Очень непросто сейчас находить средства, силы и людей, чтобы осуществлять такие инвестиционные проекты. Но это не только расширяет способности и возможности нашего предприятия, но и поддерживает жизнеспособность украинской экономики», – отметил Соколовский.
  • Дополнено в 15:30. Общая сумма инвестиций в новое производство синтепона составила $550 000, в том числе закупка оборудования стоила $280 000, подготовка помещения – $120 000 и закупка сырья – $150 000, говорит Forbes Ukraine Александр Соколовский. По его словам, производство находится в Чернигове.
«ТК-Домашний текстиль» Соколовского запустил линию по производству синтепона (фото) /Фото 1

Оборудование для производства сентепона компании «ТК-Домашний текстиль».

«ТК-Домашний текстиль» Соколовского запустил линию по производству синтепона (фото) /Фото 2

Оборудование для производства сентепона компании «ТК-Домашний текстиль».

«ТК-Домашний текстиль» Соколовского запустил линию по производству синтепона (фото) /Фото 3

Оборудование для производства сентепона компании «ТК-Домашний текстиль».

«ТК-Домашний текстиль» Соколовского запустил линию по производству синтепона (фото) /Фото 4

Оборудование для производства сентепона компании «ТК-Домашний текстиль».

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Контекст

Александр Соколовский, 59, является совладельцем одной из крупнейших текстильных компаний Украины «Текстиль-Контакт». В группу входят девять предприятий в семи регионах Украины.

«Текстиль-Контакт» ориентирована на работу под заказ и оптовую продажу, реализует свою продукцию в четырех гипермаркетах «Ткани» и шоу-руме в Киеве.

В 2024 году выручка «ТК-Домашний текстиль» упала на 42%, до 874 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.

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