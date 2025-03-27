ТК-Домашній Текстиль Соколовського запустив лінію для виробництва синтепону (фото)

ТК-Домашній Текстиль Олександра Соколовського запустило власну лінію виготовлення синтепону. Обладнання підприємства дозволяє виготовляти кілька видів наповнювачів, які використовуються у будівельній та текстильній промисловості, повідомив Соколовський 27 березня на своїй сторінці у Facebook.
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Деталі
- Нове виробниче обладнання забезпечує високоякісний процес виготовлення наповнювачів для текстильних виробів, розповів власник компанії «Текстиль-Контакту» Соколовський.
- За його словами, лінія працює з продуктивністю 300 кг/год і виготовляє наповнювачі шириною до 260 см, з щільністю від 60 до 3000 г/м2.
- Серед основних продуктів виробництва – класичний синтепон, силіконізований синтепон, що має підвищену мʼякість і еластичність, а також шерстепон – комбінація натуральної вовни та синтетичних волокон, яка використовується для подушок, ковдр і верхнього одягу.
- Крім того, обладнання дозволяє виробляти бавовнопон – легкий наповнювач із теплоізоляційними властивостями та інші види наповнювачів для домашнього текстилю та одягу.
- «Дуже непросто зараз знаходити кошти, сили та людей, щоб робити такі інвестиційні проєкти. Але це не тільки розширює спроможність та можливості нашого підприємства, а підтримує життєздатність української економіки», – зазначив Соколовський.
- Доповнено о 15:30: Загальна сума інвестицій у нове виробництво синтепону сягнула $550 000, зокрема закупка обладнання коштувала $280 000, підготовка приміщення — $120 000 та закупівля сировини- $150 000, каже Forbes Ukraine Олександр Соколовський. За його словами, виробництво знаходиться у Чернігові.
Контекст
Олександр Соколовський, 59, є співвласником однієї з найбільших текстильних компаній України «Текстиль-Контакт». До групи входять девʼять підприємств у семи регіонах України.
«Текстиль-Контакт» орієнтована на роботу під замовлення та на оптовий продаж, реалізує свою продукцію у чотирьох гіпермаркетах «Тканини» та шоурумі в Києві.
У 2024 році виторг ТК-Домашній впав на 42%, до 874 млн грн, свідчать дані YouControl.
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