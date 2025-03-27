ТК-Домашній Текстиль Соколовського запустив лінію для виробництва синтепону (фото)

ТК-Домашній Текстиль Олександра Соколовського запустило власну лінію виготовлення синтепону. Обладнання підприємства дозволяє виготовляти кілька видів наповнювачів, які використовуються у будівельній та текстильній промисловості, повідомив Соколовський 27 березня на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

Нове виробниче обладнання забезпечує високоякісний процес виготовлення наповнювачів для текстильних виробів, розповів власник компанії «Текстиль-Контакту» Соколовський.

За його словами, лінія працює з продуктивністю 300 кг/год і виготовляє наповнювачі шириною до 260 см, з щільністю від 60 до 3000 г/м2.

Серед основних продуктів виробництва – класичний синтепон, силіконізований синтепон, що має підвищену мʼякість і еластичність, а також шерстепон – комбінація натуральної вовни та синтетичних волокон, яка використовується для подушок, ковдр і верхнього одягу.

Крім того, обладнання дозволяє виробляти бавовнопон – легкий наповнювач із теплоізоляційними властивостями та інші види наповнювачів для домашнього текстилю та одягу.

«Дуже непросто зараз знаходити кошти, сили та людей, щоб робити такі інвестиційні проєкти. Але це не тільки розширює спроможність та можливості нашого підприємства, а підтримує життєздатність української економіки», – зазначив Соколовський.

Доповнено о 15:30: Загальна сума інвестицій у нове виробництво синтепону сягнула $550 000, зокрема закупка обладнання коштувала $280 000, підготовка приміщення — $120 000 та закупівля сировини- $150 000, каже Forbes Ukraine Олександр Соколовський. За його словами, виробництво знаходиться у Чернігові.

Обладнання для виготовлення сентепону компанії ТК-Домашній Текстиль Обладнання для виготовлення сентепону компанії ТК-Домашній Текстиль Обладнання для виготовлення сентепону компанії ТК-Домашній Текстиль Обладнання для виготовлення сентепону компанії ТК-Домашній Текстиль Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Олександр Соколовський, 59, є співвласником однієї з найбільших текстильних компаній України «Текстиль-Контакт». До групи входять девʼять підприємств у семи регіонах України.

«Текстиль-Контакт» орієнтована на роботу під замовлення та на оптовий продаж, реалізує свою продукцію у чотирьох гіпермаркетах «Тканини» та шоурумі в Києві.

У 2024 році виторг ТК-Домашній впав на 42%, до 874 млн грн, свідчать дані YouControl.