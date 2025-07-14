Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16. Об этом 14 июля пишет Military Watch Magazine со ссылкой на источники. Ракеты JASSM старшей модели имеют дальность поражения около 370 км, тогда как более современные версии способны поражать цели на расстоянии до 1000 км.

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Эти ракеты могут использоваться украинскими F-16, которые, несмотря на устаревшие модификации времен холодной войны, способны эффективно запускать такие вооружения с тыла. По данным двух источников издания, также рассматривались поставки Украине других дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

В то же время президент Трамп анонсировал передачу Украине еще одной системы ПВО Patriot и намекнул на возможные поставки других передовых вооружений.

Контекст

JASSM, принятая на вооружение в 2003 году, объединяет ограниченные стелс-характеристики, высокую точность наведения и боевую часть массой 450 кг. Ракету используют только четыре страны, в том числе Польша, получившая 110 единиц для своих F-16. Экспортная политика США в отношении JASSM является суровой, что раньше препятствовало поставкам, например Южной Корее в 2010-х годах.

Украинские истребители Су-27 и Су-24М уже адаптированы для запуска британских Storm Shadow и французских SCALP, обладающих схожими характеристиками с JASSM. Однако дефицит европейских крылатых ракет побуждает к поставкам американских JASSM, что значительно повысит боевые возможности украинских F-16, говорят аналитики.

Подробнее о дальнобойных крылатых ракетах JASSM и о том, как они могут повлиять на ситуацию на поле боя, читайте в материале Forbes.