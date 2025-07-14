Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет JASSM для оснащення винищувачів F-16. Про це 14 липня пише Military Watch Magazine з посиланням на джерела. Ракети JASSM старшої моделі мають дальність ураження близько 370 км, тоді як сучасніші версії здатні вражати цілі на відстані до 1000 км.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Ці ракети можуть бути використані українськими F-16, які, попри застарілі модифікації часів холодної війни, здатні ефективно запускати такі озброєння з тилу. За даними двох джерел видання, також розглядалося постачання Україні інших далекобійних ракет для ударів углиб території Росії.
- Водночас президент Трамп анонсував передачу Україні ще однієї системи ППО Patriot і натякнув на можливі поставки інших передових озброєнь.
Контекст
JASSM, прийнята на озброєння у 2003 році, поєднує обмежені стелс-характеристики, високу точність наведення та бойову частину масою 450 кг. Ракету використовують лише чотири країни, зокрема Польща, яка отримала 110 одиниць для своїх F-16. Експортна політика США щодо JASSM є суворою, що раніше перешкоджало постачанню, наприклад, Південній Кореї у 2010-х роках.
Українські винищувачі Су-27 і Су-24М уже адаптовані для запуску британських Storm Shadow і французьких SCALP, які мають схожі характеристики з JASSM. Однак дефіцит європейських крилатих ракет спонукає до постачання американських JASSM, що значно підвищить бойові можливості українських F-16, говорять аналітики.
Детальніше про далекобійні крилаті ракети JASSM і про те, як вони можуть вплинути на ситуацію на полі бою, читайте у матеріалі Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.