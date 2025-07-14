Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет JASSM для оснащення винищувачів F-16. Про це 14 липня пише Military Watch Magazine з посиланням на джерела. Ракети JASSM старшої моделі мають дальність ураження близько 370 км, тоді як сучасніші версії здатні вражати цілі на відстані до 1000 км.

Деталі

Ці ракети можуть бути використані українськими F-16, які, попри застарілі модифікації часів холодної війни, здатні ефективно запускати такі озброєння з тилу. За даними двох джерел видання, також розглядалося постачання Україні інших далекобійних ракет для ударів углиб території Росії.

Водночас президент Трамп анонсував передачу Україні ще однієї системи ППО Patriot і натякнув на можливі поставки інших передових озброєнь.

Контекст

JASSM, прийнята на озброєння у 2003 році, поєднує обмежені стелс-характеристики, високу точність наведення та бойову частину масою 450 кг. Ракету використовують лише чотири країни, зокрема Польща, яка отримала 110 одиниць для своїх F-16. Експортна політика США щодо JASSM є суворою, що раніше перешкоджало постачанню, наприклад, Південній Кореї у 2010-х роках.

Українські винищувачі Су-27 і Су-24М уже адаптовані для запуску британських Storm Shadow і французьких SCALP, які мають схожі характеристики з JASSM. Однак дефіцит європейських крилатих ракет спонукає до постачання американських JASSM, що значно підвищить бойові можливості українських F-16, говорять аналітики.

Детальніше про далекобійні крилаті ракети JASSM і про те, як вони можуть вплинути на ситуацію на полі бою, читайте у матеріалі Forbes.