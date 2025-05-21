В Испании застрелили Андрея Портнова (обновляется)

В Испании неизвестные вооруженные мужчины застрелили бывшего украинского политика, экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова, сообщили источники Reuters и УП . Стрельба произошла утром 21 мая у ворот Американской школы в престижном районе Мадрида.

Ключевые факты

Полиция Мадрида сообщила агентству Reuters, что звонок о стрельбе поступил в полицию в 9:15 утра по местному времени, не назвав при этом жертву.

Источник сообщает, что речь идет именно об Андрее Портнове.

Радиостанция Cadena SER сообщила, что мужчина вел своих детей в школу в Посуэло-де-Алларкон, когда в него начали стрелять. По данным издания, прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от травм, несовместимых с жизнью. Он получил несколько огнестрельных ранений – в частности, четыре в грудь и одно – в голову.

По данным источника УП, Портнов погиб. «Расстреляли час назад в Мадриде», – сказал собеседник издания, других деталей он не предоставил. Также эту информацию подтвердили в окружении Портнова.

Нападавших на Портнова было двое или трое, задержанных пока нет, пишет издание El Pais. На момент убийства Портнов был за рулем автомобиля Mercedes. Он получил как минимум три огнестрельных ранения, всего было пять выстрелов. Полиция не сообщает тип используемого оружия, поскольку расследование только началось.

Сотрудница Американской школы подтвердила, что инцидент произошел перед учебным заведением, но не знает, была ли жертва отцом кого-либо из учеников. По ее словам, нападение произошло «через полчаса после» начала занятий в школе, в 8:45 утра, поэтому ни дети, ни их родители ничего не видели. В настоящее время обучение в школе продолжается, но руководство проводит совещание, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Местные СМИ обнародовали видео с места происшествия.

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Контекст

Политик и юрист Портнов, 51, был народным депутатом Украины V–VI созывов. В апреле 2010 – феврале 2014-го – руководителем Главного управления по вопросам судоустройства администрации президента Виктора Януковича и заместителем (с 24 января 2014 года первым заместителем) главы администрации президента Украины.

По данным «Чесно», в марте 2018 года Служба безопасности Украины приступила к расследованию возможной причастности Андрея Портнова к аннексии Россией Крыма в рамках уголовного производства по статье «Государственная измена». Впоследствии это производство было закрыто.

9 декабря 2021 года правительство США применило санкции против Андрея Портнова и его благотворительного фонда. В обосновании санкций объясняется, что Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины через взяточничество.

3 июня 2022 года, по информации «Схем», Андрей Портнов выехал из Украины через пропускной пункт в Закарпатской области. В том же году журналисты «Схем» установили, что семья Андрея Портнова владеет имуществом в Российской федерации. Имущество было приобретено после Революции достоинства и оформлено на его гражданскую жену Анастасию Валяеву и ее мать Лидию.