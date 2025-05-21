В Іспанії застрелили Андрія Портнова

В Іспанії невідомі озброєні чоловіки застрелили колишнього українського політика, ексзаступника голови адміністрації президента Андрія Портнова, повідомили джерела Reuters і УП . Стрілянина сталася 21 травня вранці біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида.

Ключові факти

Поліція Мадрида повідомила агентству Reuters, що дзвінок про стрілянину надійшов до поліції о 9:15 ранку за місцевим часом, не назвавши при цьому особи жертви.

Джерело повідомляє, що йдеться саме про Андрія Портнова.

Радіостанція Cadena SER повідомила, что чоловік вів своїх дітей до школи у Посуело-де-Аларкон, коли у нього почали стріляти. За даними видання, медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка від травм, несумісних із життям. Він дістав кілька вогнепальних поранень – зокрема, чотири в ділянку грудей і одне – у голову.

За даними джерела УП, Портнов загинув. «Розстріляли годину тому в Мадриді», – сказав співрозмовник видання, інших деталей він не надав. Також цю інформацію УП підтвердили в оточенні Портнова.

Нападників на Портнова було двоє або троє, затриманих поки що немає, пише видання El Pais. На момент вбивства Портнов був за кермом автомобіля Mercedes. Він отримав як мінімум три вогнепальних поранення, усього було пʼять пострілів. Поліція не повідомляє про тип використаної зброї, оскільки розслідування лише розпочалося.

Співробітниця Американської школи підтвердила, що інцидент стався перед навчальним закладом, але не знає, чи жертва була батьком когось із учнів. За її словами, напад стався «через пів години після» початку занять у школі, о 8:45 ранку, тому ні діти, ні їхні батьки нічого не бачили. На даний момент навчання у школі продовжується, але керівництво проводить нараду, щоб обговорити подальші дії.

Місцеві ЗМІ оприлюднили відео з місця події.

Контекст

Політик і юрист Портнов, 51, був народним депутатом України V–VI скликань. У квітні 2010 – лютому 2014 – керівник Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Віктора Януковича та заступник (з 24 січня 2014-го – перший заступник) глави адміністрації президента України.

За даними «Чесно», у березні 2018 року Служба безпеки України розпочала розслідування можливої причетності Андрія Портнова до анексії Росією Криму в межах кримінального провадження за статтею «Державна зрада». Згодом це провадження закрили.

9 грудня 2021 року уряд США застосував санкції проти Андрія Портнова та його благодійного фонду. В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки із судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

3 червня 2022 року, за інформацією «Схем», Андрій Портнов виїхав з України через пропускний пункт у Закарпатській області. Того ж року журналісти «Схем» встановили, що родина Андрія Портнова має низку майна у Російській федерації. Майно було придбане після Революції гідності та оформлене на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію.