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Украина и Польша договорились о временном удвоении пропускной способности газового маршрута

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Операторы газотранспортных систем Украины (ООО «ОГТСУ») и Польши (Gaz-System) договорились о временном увеличении гарантированной пропускной способности для транспортировки газа в направлении Украины с 6,4 млн м³ до 12,4 млн м³ в сутки, сообщило Министерство энергетики Украины.

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Подробности

  • «Дополнительные мощности частично будут доступны уже на ежемесячном аукционе для июля 2025 года, который состоится 16 июня», – отметили в Минэнерго.
  • По информации министерства, операторы ГТС провели ряд технических консультаций и исследований, чтобы оценить возможности расширения транспортировки газа в Украину, что привело к подписанию этого соглашения.
  • «Мы активно работаем над диверсификацией источников и расширением имеющихся маршрутов. Польский маршрут играет ключевую роль в импорте газа в Украину, и это решение значительно усиливает нашу энергетическую безопасность», – заявил министр энергетики Герман Галущенко.
  • Он добавил, что значение польского маршрута будет расти, поскольку газотранспортная система Польши обеспечивает доступ к различным источникам природного газа, включая сжиженный газ с глобальных рынков.
  • Минэнерго также сообщило, что для обеспечения стабильной пропускной способности на долгосрочной основе Gaz-System проводит реконструкцию газоизмерительной станции «Германовичи».
  • В мае операторы ГТС договорились продолжить предоставление имеющейся гарантированной мощности на газовый год 2025/2026.

Контекст

В марте 2022 года Украина получила возможность физического импорта газа из Польши на гарантированной основе. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и польский оператор Gaz-System S.A. заключили соглашение об обеспечении гарантированных мощностей для импорта газа.

Эта договоренность позволяет Украине получать газ из Польши, в частности, через LNG-терминал, что способствует повышению энергетической безопасности и стабильности поставок газа для нужд страны.

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